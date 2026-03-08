Пролетта в Париж винаги носи усещане за ново начало, а за фамилия Бекъм тя е белязана от блясъка на модата и сложните нишки на семейните отношения. В Града на любовта Виктория Бекъм представя новата си колекция есен/зима 2026/2027, а най-верните ѝ фенове – нейното семейство – са плътно до нея, за да я аплодират.

Семейство Бекъм

Бруклин Бекъм: Той е роден на 4 март 1999 г. В началото на март 2026 г. той навършва 27 години.

Ромео Бекъм: Роден е на 1 септември 2002 г. Към март 2026 г. той е на 23 години.

Круз Бекъм: Роден е на 20 февруари 2005 г. Към март 2026 г. той е на 21 години.

Харпър Севън Бекъм: Родена е на 10 юли 2011 г. Към март 2026 г. тя е на 14 години.

В паузите между напрегнатите ревюта, Ромео Бекъм прави последователите си свидетели на един интимен семеен момент. Той споделя в социалните мрежи снимка от обяд в парижки ресторант, сочи Hello. На кадъра Ромео си прави селфи, докато баща му Дейвид, изглеждащ безупречно в кожено яке, прегръща своите близки. Към компанията се присъединяват и родителите на Виктория – Тони и Джаки Адамс, както и майката на Дейвид – Сандра. Ромео добавя към снимката само две бели сърца – символ на чистотата и силата на тяхната връзка.

Дейвид веднага препубликува кадъра, без да крие вълнението си. Той споделя колко „горди и изумени“ са всички от поредното дизайнерско постижение на Виктория. Самата тя не закъснява с емоциите и благодари на всички: „Обичам ви толкова много, благодаря ви, че винаги ме подкрепяте“.

Надеждата за мир на Круз

Въпреки приповдигнатото настроение, сянката на липсващия Бруклин Бекъм сякаш тегне над Париж. Най-големият син на Виктория и Дейвид остава далеч, в плен на отчуждението, което разтърсва фамилията вече няколко години.

Но малкият брат, 21-годишният Круз, изглежда готов да гради мостове. На 4 март той честити 27-ия рожден ден на Бруклин със снимка от детството им и краткото: „Обичам те“. По-късно, докато се разхожда в Париж с новата си приятелка Джаки Апостел, Круз е попитан директно дали вярва в помирението. „Надявам се“, отговаря той кратко, но с поглед, който казва много повече.

Защо столът на Бруклин остава празен?

Докато Харпър, Круз и Ромео заемат местата си на първия ред на ревюто, Бруклин и съпругата му Никола Пелц липсват. Разривът, започнал още около сватбата им през 2022 г., изглежда по-дълбок от всякога. В началото на годината Бруклин сподели пред медиите, че се чувства „контролиран“ от родителите си и дори ги обвини в опити да разрушат връзката му с Никола.

Въпреки тежките думи и обвиненията за отнет сватбен танц, Париж показва, че ядрото на семейство Бекъм остава непоклатимо. Ромео се обединява с баща си, Круз вярва в по-доброто бъдеще, а Виктория продължава да твори, знаейки, че има на кого да се облегне.

