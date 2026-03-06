Актрисата Никола Пелц беше подготвила специална изненада за рождения ден на любимия си - Бруклин Бекъм, а след това двамата прекараха незабравима вечер на парти с приятелите си.

Пелц публикува вълнуващи кадри от партито в Инстаграм профила си, на които се вижда, че тя е изключително елегантна - облечена с черна дълга рокля с гол гръб. Косата и е прибрана в стилен кок, а очите подчертани с нежен грим. Към колекцията от снимки, актрисата написа:

"Благодаря на всички, които дойдоха и направиха тази вечер толкова специална! Всички те обичаме ужасно много, Бруклин!" с тези думи Никола Пелц за пореден път заяви силната си любов към своя любим и разбира се уважението към всички гости на събитието. Самият Бруклин Бекъм също реагира с мил коментар под публикацията.

Любов и шик

Снимките от вечерта показват как и двамата успешно са съчетали стилните си визии - тя с черната шик рокля, а той с черен официален панталон и черна блуза. Изчистено и елегантно както винаги. На кадрите Никола и Бруклин изглеждат повече от щастливи и видимо доволни от празненството.

Сладка изненада за рождения ден

По-рано през деня актрисата публикува и видео, в което Бруклин Бекъм духа свещички, поставени върху розови понички. Десертите са подредени на маса с розова украса и цветя, което допринася за празничната атмосфера. В емоционалното си послание към него, тя го описва като „най-специалния човек“ и му пожелава всичките му мечти да се сбъднат. Никола Пелц Бекъм добавя още, че той озарява всяка стая, в която влезе, и че за нея е истинско щастие да бъде негова съпруга.

Припомняме, че Никола Пелц Бекъм и Бруклин Бекъм сключиха брак през 2022 година. Оттогава двамата често споделят в социалните мрежи моменти от съвместния си живот, като показват както ежедневието си, така и специалните поводи, които празнуват заедно. На фона на нестихващия конфликт с родителите на Бруклин - Виктория и Дейвид Бекъм, двамата млади влюбени смело демонстрират любовта си и изглежда нямат намерение да спират.

