Враждата между Бекъм LIVE:
- истината за сватбения танц на Виктория с Бруклин
- неушитата рокля
- кое е по-важно - децата или брандът
- манипулират ли Дейвид и Виктория сина си
Всички последни новини от семейство Бекъм след изявлението на Бруклин на 19 януари, в което той нарече родителите си "контролиращи", плюс още шокиращи разкрития. Всичко най-ново и интересно, след като Бруклин Бекъм наруши мълчанието си относно семейната вражда.
22.01.2026 14:22:26
От семейство Хадид също не запазиха мълчение
Изглежда историята се повтаря.
22.01.2026 14:04:37
Александра Богданска захапа Виктория Бекъм с провокативно обръщение
22.01.2026 11:13:27
Предполагаемата бивша любовница на Бекъм за семейната вражда: "Истината винаги излиза наяве"
Предполагаемата бивша любовница на Дейвид Бекъм - Ребека Лус, застана на страната на Бруклин Бекъм в семейната вражда.
"Почувствах се ужасно за горката му съпруга, тъй като прекалено добре знам какви могат да бъдат те!", заяви още тя за семейство Бекъм.
22.01.2026 10:50:27
Бащата на Никола Пелц прави милиони за минути - ето кои са родителите й
22.01.2026 10:10:34
Никола Пелц отслабва драстично
Истинската причина за отслабването на Никола Пелц не е това, което си мислите.
22.01.2026 10:08:17
Защо семейство Бекъм не говори с големия си син?
22.01.2026 10:03:44
Диджеят от сватбата на Бруклин Бекъм проговори
Наистина ли Виктория е откраднала първия сватбен танц на младоженците? Диджеят признава, че има видеозаписи.
22.01.2026 10:02:48
Тайната символика на татуировката на Никола Пелц
Никола Пелц изпрати на пръв поглед неясно послание до семейството на съпруга си Бруклин Бекъм със снимка, която разкрива... татуировката ѝ.
22.01.2026 10:01:24
Защо Бруклин носи фамилията на жена си?
Мъж под чехъл ли е бруклин Бекъм? Той носи фамилията на жена си.
22.01.2026 09:55:19
Бивше гадже на Бруклин Бекъм също се изказа
Преди да се ожени за Никола, Бруклин е бил в дългогодишна връзка с Клоуи Грейс Морец. Тя също сподели шокиращи разкрития за известното семейство.
22.01.2026 09:27:02
Появи се втора версия за булчинската рокля на Никола Пелц
Синът на Дейвид и Виктория заяви, че майка му, която има собствен бранд за дрехи, се е оттеглила в „последния момент“, след като е обещала да създаде рокля за бъдещата си снаха за сватбата им през 2022 г.
Стилистът на булчинската рокля на Никола Пелц обаче постави под съмнение тези твърдения.
22.01.2026 09:18:49
Войната свекърва снаха, която разтърси Бекъмови
Войната между Никола Пелц и семейство Бекъм е от най-страшните - тиха и дипломатична, но разкъсваща и коварна!
Бруклин Бекъм разкрива, че Виктория е откраднала първия танц с младоженеца на сватабата им, а движенията й били неприлични. Бомбата е хвърлена!
22.01.2026 09:04:09
„Никола Пелц не е кръв“: Бруклин Бекъм избухна с невероятни разкрития за Виктория и Дейвид
Началото на драмата в семейство Бекъм. Бруклин наруши мълчанието си относно дългогодишните слухове за вражда между съпругата му Никола Пелц и неговата майка Виктория Бекъм. Семейната война в клана Бекъм навлезе в нова, шокираща фаза.
За какво обвини майка си и баща си? Как една сватбена рокля стана повод за скандал? Откраднала ли е Виктория Бекъм първия сватбен танц на сина си?