Враждата между Бекъм LIVE:

  • истината за сватбения танц на Виктория с Бруклин
  • неушитата рокля
  • кое е по-важно - децата или брандът
  • манипулират ли Дейвид и Виктория сина си

Всички последни новини от семейство Бекъм след изявлението на Бруклин на 19 януари, в което той нарече родителите си "контролиращи", плюс още шокиращи разкрития. Всичко най-ново и интересно, след като Бруклин Бекъм наруши мълчанието си относно семейната вражда.

22.01.2026 14:22:26

От семейство Хадид също не запазиха мълчение

Изглежда историята се повтаря.

Защо семейство Хадид се обърна срещу Никола Пелц? (СНИМКИ)

22.01.2026 14:04:37

Александра Богданска захапа Виктория Бекъм с провокативно обръщение

"Ето така ще танцувам на сватбата на Габриел! Одобряваш ли, приятелко Бекъм?" - написа моделката
 
 
Александра Богданска захапа Виктория Бекъм с провокативно обръщение (ВИДЕО)

22.01.2026 11:13:27

Предполагаемата бивша любовница на Бекъм за семейната вражда: "Истината винаги излиза наяве"

Предполагаемата бивша любовница на Дейвид Бекъм - Ребека Лус, застана на страната на Бруклин Бекъм в семейната вражда.

"Почувствах се ужасно за горката му съпруга, тъй като прекалено добре знам какви могат да бъдат те!", заяви още тя за семейство Бекъм.

Предполагаемата бивша любовница на Бекъм за семейната вражда:

22.01.2026 10:50:27

Бащата на Никола Пелц прави милиони за минути - ето кои са родителите й

Един от най-влиятелните инвеститори в САЩ и звезден модел от 80-те
Бащата на Никола Пелц прави милиони за минути - ето кои са родителите й (СНИМКИ)

22.01.2026 10:10:34

Никола Пелц отслабва драстично

Истинската причина за отслабването на Никола Пелц не е това, което си мислите.

Истинската причина за драстичното отслабване на Никола Пелц (СНИМКИ)

22.01.2026 10:08:17

Защо семейство Бекъм не говори с големия си син?

22.01.2026 10:03:44

Диджеят от сватбата на Бруклин Бекъм проговори

Наистина ли Виктория е откраднала първия сватбен танц на младоженците? Диджеят признава, че има видеозаписи. 

Диджеят от сватбата на Никола и Бруклин Бекъм проговори за проваления им първи танц

22.01.2026 10:02:48

Тайната символика на татуировката на Никола Пелц

Никола Пелц изпрати на пръв поглед неясно послание до семейството на съпруга си Бруклин Бекъм със снимка, която разкрива... татуировката ѝ.

Как Никола Пелц атакува свекърите си с татуировка (СНИМКИ)

22.01.2026 10:01:24

Защо Бруклин носи фамилията на жена си?

Мъж под чехъл ли е бруклин Бекъм? Той носи фамилията на жена си. 

Никола Пелц и Бруклин Бекъм: Защо той носи нейната фамилия и истината за любовта им (СНИМКИ)

22.01.2026 09:55:19

Бивше гадже на Бруклин Бекъм също се изказа

Преди да се ожени за Никола, Бруклин е бил в дългогодишна връзка с Клоуи Грейс Морец. Тя също сподели шокиращи разкрития за известното семейство.

Бивше гадже на Бруклин Бекъм взриви мрежите с мнението си за майка му (СНИМКИ)

22.01.2026 09:27:02

Появи се втора версия за булчинската рокля на Никола Пелц

Синът на Дейвид и Виктория заяви, че майка му, която има собствен бранд за дрехи, се е оттеглила в „последния момент“, след като е обещала да създаде рокля за бъдещата си снаха за сватбата им през 2022 г. 

Стилистът на булчинската рокля на Никола Пелц обаче постави под съмнение тези твърдения.

Кой лъже? Появи се втора версия за булчинската рокля на Никола Пелц

22.01.2026 09:18:49

Войната свекърва снаха, която разтърси Бекъмови

Войната между Никола Пелц и семейство Бекъм е от най-страшните - тиха и дипломатична, но разкъсваща и коварна!

Бруклин Бекъм разкрива, че Виктория е откраднала първия танц с младоженеца на сватабата им, а движенията й били неприлични. Бомбата е хвърлена!

Тиха, но жестока: войната свекърва снаха, която разтърси Бекъмови

22.01.2026 09:04:09

„Никола Пелц не е кръв“: Бруклин Бекъм избухна с невероятни разкрития за Виктория и Дейвид

Началото на драмата в семейство Бекъм. Бруклин наруши мълчанието си относно дългогодишните слухове за вражда между съпругата му Никола Пелц и неговата майка Виктория Бекъм. Семейната война в клана Бекъм навлезе в нова, шокираща фаза. 

За какво обвини майка си и баща си? Как една сватбена рокля стана повод за скандал? Откраднала ли е Виктория Бекъм първия сватбен танц на сина си?

„Никола Пелц не е кръв“: Бруклин признава за дългогодишния натиск на семейство Бекъм (СНИМКИ)

 