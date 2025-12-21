В света на богатите и известните един клик може да каже повече от хиляда думи. Този път „дигитална брадва“ падна върху най-големия син на семейство Бекъм – Бруклин.

Според информация на списание People, Дейвид и Виктория Бекъм официално са отпоследвали първородния си син в Instagram, а той е отвърнал със същото.

За феновете на фамилията, която винаги е била еталон за сплотеност, това не е просто техническа грешка, а ясен знак, че дългогодишното напрежение в семейството е достигнало точката си на кипене.

Как се стигна дотук?

Снимка: Getty Images

Слуховете за разрив започнаха още по време на пищната сватба на Бруклин и Никола Пелц през 2022 г., когато се говореше за конфликт между снаха и свекърва заради сватбената рокля. Изглежда обаче, че нещата са станали още по-сериозни.

Снимка: Getty Images

Сред основните моменти, които подклаждат скандала напоследък, е отсъствието от важни събития на Бруклин и Никола. Те не присъстваха на големия 50-годишен юбилей на Дейвид в Лондон, въпреки че бяха поканени.

Говори се, че напрежението е ескалирало и между Бруклин и по-малкия му брат Ромео заради бивша приятелка на Ромео. В момента Бруклин не следва в социалните мрежи и двамата си братя – Ромео и Круз.

„Винаги ще избирам нея“

Бруклин сподели красноречиво видео в Instagram с Никола, придружено с текст, че винаги ще избира съпругата си. Малко по-късно същия ден Круз Бекъм публикува емоционално послание към родителите си, подчертавайки колко е благословен да ги има – ход, който мнозина разчетоха като „вземане на страна“.

Разочарованието на родителите

Източници, близки до семейството, споделят пред People, че Дейвид и Виктория са „наранени и разочаровани“. Макар винаги да са подкрепяли Бруклин в неговите начинания – от фотографията до кулинарията, те се чувстват изолирани от живота му.

„Връзката не е невъзможна за поправяне, но в момента е изключително студена“, твърдят запознати.

Докато Дейвид Бекъм наскоро получи титлата „сър“ от крал Чарлз Трети, изглежда, че в личния му свят не всичко е толкова тържествено. Бруклин е научил за голямото отличие на баща си от медиите, а не лично – детайл, който допълнително подчертава пропастта помежду им.

Снимка: Getty Images

Светлината в тунела?

Въпреки „Instagram войната“, феновете се надяват, че коледните празници могат да донесат помирение. Дали семейство Бекъм ще успее да намери път един към друг, или Бруклин окончателно ще избере новия си живот в САЩ, далеч от британската си фамилия? Предстои да разберем.

