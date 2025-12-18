Навън може и да е мрачно и студено, но Виктория Бекъм ни убеждава въпреки това да облечем парти рокля и да излезем от къщи – и да се потопим в атмосферата н празничния сезон.

И със сигурност може да се доверим на съпругата на Дейвид Бекъм – тя е добре известна с изискания си гардероб и стил, който може да се носи за всеки повод и през всеки сезон.

С последната си визия обаче Виктория успя да изненада – заради невероятните червени обувки с отворени пръсти, тип peep-toe. Които може и да са прекалено дръзки за сезона, но пък, няма как да отречем, са перфектни за парти.

Модната дизайнерка се появи в шоуто на Анди Коен, а по-късно сподели акценти от преживяването си в Instagram. „Беше невероятно забавно през изминалата вечер. Благодаря, чеме поканихте отново – винаги ме карате да се чувствам като у дома си!“, пише Виктория.

И не забрави да даде пълна информация за визията, която бе подбрала за случая: „Носех рокля Victoria Midi и обувки Harlow Mask Mule от моята колекция VBPAW26."

Аутфитът на Виктория Бекъм е перфектният баланс между елегантност и блясък, подходящ за специални поводи. Сатенената миди рокля в цвят слонова кост подчертава фигурата с фино набиране в талията, напомняйки за модерния булчински шик. Но именно обувките очертават визията за парти сезона - смелите червени токчета с отворени пръсти внасят мигновена празнична енергия в иначе минималистичния ансамбъл.

Ето защо червените обувки са абсолютно задължителен аксесоар за всяка дама през този сезон. Акцентите в червено са водеща тенденция – и дизайнери, и знаменитости прегръщат силата на този впечатляващ цвят. Селена Гомес залага на наситени черешови и винени нюанси, докато Ким Кардашиян възроди винтидж плетена рокля в доматено червено, доказвайки, че цветът „работи“ в полза на всякакви силуети, текстури и настроения.

Традиционно червеното е любим избор на модните редактори през по-студените месеци. Когато гардеробите естествено се насочват към по-тъмни и неутрални палитри, червеният акцент осигурява контраст, без да е натрапчив. Той носи празнично усещане, без да преминава в кич.

А червените обувки, подобни на тези на Виктория, се съчетават изключително добре със зимни бели тонове и металически нюанси, както и с класическо черно или наситени цветове. И независимо дали отиваме на коледна вечеря, коктейлно парти или празненство за Нова година, смелият ток моментално прави визията по-интересна и изискана.

Във видеото още модни акценти - как сезонът определя облеклото:

