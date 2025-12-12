Времената се менят, много стари правила на етикета остаряват и заедно с това границите на това кое е подходящо и кое не е подходящо на подобни събития често се размиват. Има обаче универсално решение, към което се придържат много експерти по бизнес етикет: независимо колко неформално е планирало събитието вашето ръководство, вие все пак сте на работа. А това означава, че ще трябва да се отпускате умерено.

В продължение на десетилетия на широко разпространена бизнес практика, светът е разработил няколко важни насоки за провеждане на подобни събития. Ето кои са най-важните от тях.

Да отидеш или да не отидеш?

Едно от най-големите погрешни схващания, които някои служители имат, е свещеното убеждение, че посещението на фирмено парти е по избор. За да демонстрирате колко неуважителен и груб е този подход към ръководството, представете си, че пропускате всяко друго парти, въпреки че домакините вече са ви резервирали менюто, алкохола, местата за сядане и т.н. Не е много учтиво, нали?

Отношението ви към компанията - уважително и лоялно – е наистина ключово. „Без значение колко много искате да пропуснете партито, трябва да присъствате“, казва експертът по етикет Шарън Швайцер пред CIO. „Задължително е. Ако не се явите, решението ви ще изпрати негативно послание към ръководството. Бъдете сигурни, че те ще го забележат.“

Снимка: iStock

Ако не можете да присъствате на партито по напълно обективни причини, тогава неуведомяването на някого е не по-малко сериозно. Изпратете отговор, в който ще ви благодари и ще ви обясни, или поне просто се свържете с управителя - ключът е да направите това предварително, а не в последния момент. В противен случай това може да породи съмнения, че си измисляте извинения за това, че не отивате.

Точност

Пристигането навреме е от решаващо значение, особено защото в началото на партито ръководството обикновено отправя встъпителни думи и поздравява служителите. Пропускането на тази част от събитието би сигнализирало на началниците ви, че сте там само за храна, алкохол и забавление.

Също толкова важно е и да си тръгнете навреме – нито твърде рано, нито твърде късно. Смяната на ястията може да ви помогне да следите времето: например, ако персоналът на ресторанта или клуба вече сервира десерт, трябва да се досетите, че партито е към своя край. Ако сервитьорите вече почистват чиниите и започват да мият подовете, можете да сте сигурни, че сте много закъснели. Двойно неприятно е, ако докато допивате следващата си напитка, пропуснете момента, в който ръководството и организаторите напускат партито: етикетът изисква да си кажете „довиждане“ с тях и да им благодарите за вечерта.

Снимка: iStock

Дрескод

Много експерти по етикет са съгласни, че облеклото за парти с колеги трябва да е малко по-елегантно от обичайното ви бизнес облекло и определено да избягвате прекалено разкриващи елементи (дълбоки деколтета, къси поли и т.н.).

Да се ​​съобразите или да не се съобразите? Отговорът е очевиден: разбира се, да се съобразите. В противен случай може да бъдете обвинени в неуважение. Но до каква степен ще се придържате към предписания дрескод, зависи от вас. Можете или внимателно да обмислите облеклото си до последния детайл, или да се спрете на обща цветова схема или аксесоари.

Снимка: iStock

Трябва ли да взема половинката си?

Това може да се изясни и с ръководството, но като правило, освен ако в поканата не е посочено друго, служителят присъства на събитието сам. Като цяло, подобни партита трябва да се разглеждат не само като задължителна изненада от компанията, но и като типично корпоративно събитие, предназначено да укрепи връзките между колегите, да повиши лоялността към организацията и т.н.

Храна и алкохол

Дали да пиете или не на корпоративно парти зависи изцяло от вас, но едно е важно: ако решите да пиете, не прекалявайте. Ако не го направите, въздържайте се от думи като „алкохолът е лош“, „не пия по принцип“ и други подобни, за да не засрамите другите. Някои експерти препоръчват на подобни събития да се пие по една чаша шампанско за наздравици, а след това през цялата вечер да се изберат безалкохолни напитки.

Снимка: iStock

Вашата компания не е организирала парти само за да ви нахрани, така че не се нахвърляйте върху храната веднага щом влезете в залата, без да поздравите никого. Най-доброто решение, което един служител може да вземе в деня на корпоративно събитие, е да хапне нещо леко предварително, за да може на самото парти да се наслади на спокойна храна в добра компания, вместо трескаво да задоволява глада, натрупан през работния ден.

