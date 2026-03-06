Холивудският секссимвол Джош Дюамел и неговата съпруга, бившата „Мис Свят Америка“ Одра Мари, споделят прекрасна новина. Семейството им се увеличава с още един член, очакват бебе №2.

32-годишната Одра Мари използва Instagram, за да разкрие бременността си чрез серия от нежни черно-бели кадри. На снимките тя позира усмихната, показвайки наедрялото си коремче.

„Добавяме малко момиченце към нашата история... Нямаме търпение да се запознаем с теб“, пише тя под кадрите.

За 53-годишния актьор от „Трансформърс“ това ще бъде трето дете. Той вече е баща на двама синове:

Аксел Джак на 12 г. – от брака му с певицата Фърги.

Шепърд Лорънс на 1 г. – първото му дете с Одра, родено на 11 януари 2024 г..

В интервю за People през август 2025 г., Дюамел сподели колко много обича бащинството и как всеки етап от израстването на децата му го радва. Тогава той загатва, че се надява следващото им дете да бъде момиче.

Актьорът с усмивка разказва за разликите между своите момчета. Докато малкият Шепърд е наследил страстта към автомобилите от дядо си, баткото Аксел се вълнува повече от спортни статистики, футбол и баскетбол. Сега семейството е готово да посрещне малката си принцеса, а Джош не пести суперлативи за Одра, определяйки я като „страхотна майка“ и модел за подражание.

Осем години брак и вечно приятелство

Най-известната и продължителна история на актьора е тази с певицата Фърги. Двамата се запознават през 2004 г., когато нейната група, Black Eyed Peas, гостува в неговото шоу „Лас Вегас“. Сключват брак през януари 2009 г. на пищна церемония в Малибу и имат един син – Аксел Джак Дюамел, роден през 2013 г.. Двойката обяви раздялата си през 2017 г. след 8 години брак и финализира развода си през 2019 г., но и до днес поддържат изключително добри отношения в името на общото си дете.

Афера с Ейса Гонзалес

След развода си с Фърги, Джош имаше кратък, но широко отразен в медиите романс с мексиканската актриса Ейса Гонзалес. Връзката им продължи около пет месеца през 2018 г.. Според източници, двамата са взели решение да се разделят основно заради твърде натоварените си професионални графици, които са попречили на по-сериозното развитие на отношенията им.

Годеж с Кристи Синклер

В ранните етапи на кариерата си, докато участва в сапунената опера All My Children (1999–2002 г.), Дюамел е свързван с различни колежки, но най-сериозната му връзка в онзи период е с Кристи Синклер. Тя е негова годеница преди той да придобие световна слава, но двамата прекратяват отношенията си малко преди той да се превърне в голяма холивудска звезда.

Новото начало с Одра Мари

Настоящата съпруга на актьора е Одра Мари, с която започват да се срещат през 2019 г., малко след развода му с Фърги. Двамата сключват брак през септември 2022 г. и вече имат един син – Шепърд Лорънс, роден през януари 2024 г. Двамата очакват второто си общо дете, което ще бъде момиченце.

Още снимки на Джош Дюамел и Одра Мари и порасналото коремче на бъдещата майка на момиченце - вижте в галерията най-горе.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER