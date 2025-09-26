Григор Димитров беше забелязан да придружава приятелката си, актрисата Ейза Гонсалес, на ревюто на Prada пролет/лято 2026 в рамките на продължаващата Седмица на модата в Милано. Двойката пристигна в столицата на модата след романтичното си бягство в Гърция.

Само преди няколко дни бившият номер 3 в света сподели в Instagram няколко специални моменти, споделени от него и Гонсалес в Гърция, наслаждавайки се на пленителната крайбрежна природа, докато са на яхта.

Тенисистът в момента не е активен в състезателния тенис поради

контузията на гръдния мускул, която получи на тазгодишното

първенство на Уимблдьн, когато изоставаше с два сета срещу тогавашния номер 1 Яник Синер.

На 25 септември, Григор Димитров и Ейса Гонсалес позираха за снимки на Седмицата на модата в Милано, където присъстваха и други известни личности, включително добрата приятелка на българина и легенда на WTA Серина Уилямс.

Двойката беше забелязана в елегантни тоалети, изцяло от Prada, които фотографите не успяха да пропуснат да снимат.

Снимка: https://www.instagram.com

На ревюто на Prada пролет/лято 2026 всичко се въртеше около обувките с остър връх, както на подиума, така и на първия ред. Ейса избра спортно-елегантна визия със светъл сиутчър, красива тъмна пола и чифт кожени обувки с каишка на марката.

Професионалният ни тенисист пък беше с чифт кожени ботуши, отново от Prada, с матово покритие за ревюто. Обувките бяха с дължина до глезена, както и с лъскава кожена горна част и заоблен връх. Той беше облечен в тъмносиньо, бяло и кафяво, съчетавайки визията си с тази на половинката си, чак до черните кожени обувки.

Разбира се, звездната двойка изпъкна с още тоалети извън модните събития. Двамата бяха хванати от папараци да се радват на времето си в Италия, а аутфитите им отново бяха много стилни, подходящи за разходка или романтичен обяд или вечеря.

Снимка: https://www.instagram.com

Донатела Версаче също не пропусна да се снима заедно с нашия спортист, а общият им кадър бързо събра любовта на спортни фенове и модни ентусиасти.

Впечатление правят и аксесоарите на Димитров, а именно впечатляващата му колекция от гривни на луксозната марка Van Cleef & Arpels. Брандът произвежда ограничени бройки от всички модели бижута, които предлагат, което ги прави особено ценни за колекционерите.

Тенисистът ни често се появава с 3 гривни от марката, с по 5 мотива от детелини по дължината на каишката, изработени от различни скъпоценни камъни и видове метали.

Снимка: https://www.instagram.com

Такава гривна притежава и участничката Ана-Шермин в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая".

Въпреки че животът извън тенис корта изглежда изпълнен с любов и романтика за Димитров, нещата за него вероятно ще се променят за в бъдеще, след като той взе важно решение.

Григор Димитров в интервю пред Гергана Гунчева - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK