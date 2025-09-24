Серина Уилямс открадна шоуто на премиерата на късометражния филм на Gucci "The Tiger" в Милано във вторник. Легендата на тениса изглеждаше ефирно в полупрозрачна черна рокля по тялото. Фенове бързо забелязаха отличната ѝ форма и красиви извивки, след като тя свали над 14 килограма.

Тенисистката впечатли с изящна фигура, която бе перфектно подчертана от черната рокля от италианската модна къща, с дълги ръкави и пера, украсяващи раменете, китките и подгъва ѝ.

Тя беше леко прозрачна, показваща монограма на Gucci по целия силует.

Уилямс носеше русите си коси, вдигнати на елегантен кок, с кичури коса, рамкиращи лицето ѝ, които нежно падат върху раменете ѝ.

Майката на две деца е предприела опит за отслабване през последните години, след раждането на второто си дете, Адира, през август 2023 г. Тенисистката се бори да отслабне след раждането на бебето, което я накара да премине към GLP-1 медикаменти, за да ѝ помогне да се отърве от килограмите. Оттогава Серина е свалила цели 14 килограма и изглежда по-уверена от всякога, пишат от Hello!

Тя сподели в Instagram снимки от престоя си в Милано, като просто добави към снимките: „Само играех с картите, които ми бяха раздадени @gucci.“ Приятели и фенове се втурнаха в коментарите, за да я поздравят за новата ѝ визия, като олимпийката Симон Байлс написа: „По дяволите!!!!“, докато Клоуи Кардашиян я нарече "Кралица".

Разбира се, Уилямс срещна и множество критики сред положителните коментари. Някои написаха "Моля те, спри с Оземпика", "Още една оземпикова кукла" и други.

Снимка: Getty Images

Пътят към отслабването

Серина беше откровена за трансформацията си, за която ѝ е помогнало лекарството GLP-1 Ro. То, подобно на Ozempic, Wegovy и Mounjaro, действа за потискане на апетита и често се прилага чрез инжектиране при хора с диабет.

След месеци усилия за сваляне на килограмите след раждането, но безрезултатно, звездата от Големия шлем реши да започне да приема Ro.

„Никога не успявах да кача теглото, което ми трябваше, независимо какво правех, независимо колко тренирах“, каза тя пред People .

„Беше лудост, защото никога през живота си не ми се беше случвало да работя толкова усилено, да се храня толкова здравословно и никога да не мога да стигна до там, където трябваше да бъда.“

Снимка: Getty Images

Серина е позната със своята усърдна работа и успешна кариера през годините. Тя е спечелила 23 титли от Големия шлем през 27-годишната си кариера и е смятана за една от най-великите спортистки на всички времена.

„Никога не съм правила преки пътища в кариерата си и винаги съм работила наистина усилено. Знам какво е необходимо, за да бъдеш най-добрата“, добави тя.

„Така че беше много разочароващо да правя едни и същи неща и никога да не мога да променя това число на кантара или начина, по който изглежда тялото ми.“ Звездата ходеше по 30 000 крачки на ден и все още не виждаше промяна, докато в един момент треньорът ѝ я помоли да отслабне. Тя каза пред Women's Health, че е живото доказателство, че понякога диетата и упражненията просто не са достатъчни.

Защо Серина Уилямс се отказа от турнира "Ролан Гарос" - вижте в следващото видео.

