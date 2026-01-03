На 4 януари църквата почита и Св. Онуфрий Габровски.

На този ден Православната църква почита Събора на 70-те апостоли. Освен познатите 12 апостоли, Христос е имал и други 70, които също изпращал на проповед. След възкресението на Христа, заедно с дванадесетте апостоли, те се разпръснали по света да проповядват и са страдали за Исус. Те проповядвали не само със слово, но и с примера на добродетелния си живот, търпение, кротост, дела на християнска любов и вършили чудеса.

Общото между имената Тихомир, Тихомира и празника на Събора на 70-те апостоли е символиката на мир, спокойствие и духовна хармония.

Името „Тихомир“ е със славянски произход и носи значение на „тих“ (спокойствие) и „мир“ (хармония, отсъствие на конфликт). То символизира идеята за живот в мир и съгласие.

Снимка: iStock

В християнския контекст мирът е основна ценност, свързана с Христовото учение и проповедите на апостолите.

Имената, които празнуват на този ден, могат да бъдат разглеждани като отразяващи духа на апостолите – хора, които се стремят към мир и вътрешно спокойствие. Макар връзката да не е директна, изборът на този ден за празник на тези имена отразява традиционната символика на мир и вяра, които са в основата на християнството.

Честит имен ден на всички празнуващи: Тихомир, Тихомира, Тихомирка и производните им!

Тук вижте кои са всички имени дни през януари:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK