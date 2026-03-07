След смъртта на 27-годишния си син от рак испанската актриса Ана Обрегон преживява най-тежкия период в живота си. Години по-късно тя взема необичайното решение да се сдобие с внучка чрез сурогатна майка и със замразената сперма на покойния си син.

През 2025 г. испанската актриса Ана Обрегон проговори за решението си, което беше осъдено от публичното пространство.

Когато синът ѝ Алес Лекио почина от рак през 2020 г. на 27-годишна възраст, майка му беше съкрушена.

70-годишната актриса разговаря с изданието ¡Hola! през април 2023 г. как „живеем целия си живот, казвайки си, че сме вечни“, но „изведнъж един ден ти казват, че на 25 години имаш агресивен рак“.

След като загубила сина си, Ана обяснила, че се е чувствала сякаш е „мъртва в продължение на три години“ - докато не се родила внучка ѝ Анита. Но как се ражда тя?

Анита е зачената с помощта на донор на яйцеклетка и сперма на покойния син на Ана чрез сурогатно майчинство.

Според сведенията, Алес е съхранявал спермата си в продължение на две години преди да почине.

Когато Ана за първи път публично обяви, че Анита е зачената и родена чрез сурогатно майчинство, това предизвика негативна реакция в Испания, тъй като сурогатното майчинство е незаконно в страната.

Законно е да се осинови дете, родено в чужбина, но Анита е родена чрез сурогатна майка в САЩ. След раждането на детето актрисата го осиновява, което я прави законен настойник.

Защо Ана е използвала спермата на сина си?

Актрисата твърди, че това е било „последното желание“ на сина ѝ - да има дете.

Не само това, но тя преди това заяви, че раждането на внучката ѝ „я е възкресило“, след като се е чувствала „мъртва в продължение на три години“ след смъртта на сина си.

В началото на 2025 г. Ана каза пред ¡Hola!: „Знам, че никога повече няма да почувствам щастието, което имах, когато Алес беше с мен. Тази болка никога няма да изчезне. Не приемаш или преодоляваш смъртта на дете. В крайна сметка приемаш, че никога няма да можеш да се примириш със загубата.“

„За щастие, Анита сега изпълва дните ми. Бях мъртва три години от смъртта на Алес до раждането на Анита... Животът е глътка свеж въздух.“

Ана поясни, че Анита „не е [нейна] дъщеря“, а нейна внучка и „когато порасне“, ще ѝ разкаже за Алес и „кой е той“.

В публикация в Instagram през март Ана отпразнува втория рожден ден на Анита със серия от нейни снимки. Надписът под кадрите гласи: „Днес също преди две години бях възкресен заради теб и последното желание на баща ти.“

„Моля само Бог да живееш много години, изпълнени със здраве и щастие. Обещавам ти, че ще се грижа за теб тялом и духом до последния ден от живота си. Ти и баща ти сте любовта на живота ми. Честито, мое малко ангелче на земята!!!!“

