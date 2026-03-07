Новият 12-ти сезон на любимото музикално шоу на bTV –„Гласът на България“ – се задава към екраните ни с пълна сила. Кастингите започнаха в морската столица Варна, а атмосферата е изпълнена с трепет и вълнение.

Повече от час след старта на прослушванията, хората вече тръпнат в очакване да се представят пред журито. До репортерът Петромира Кирчева е новият кастинг мениджър Виктория Динкова – Вик, която разказва колко силен и вдъхновяващ е талантът във Варна.

„Тук талантът винаги е много силен и сме много вдъхновени от това, което виждаме за момента. Въпреки че е минал само един час, хората се подготвят. Някои от тях идват за първи път, което е впечатляващо, че продължава да има такава бурна енергия на талант. Други идват за пореден път и са доста притеснени дали този път ще успеят да покажат това, което искат да дадат от себе си.“

Според Вик не само гласът е от значение. Тя пояснява, че оценяват участниците като цяло – както вокално, така и психически и сценично. „Гласът е основното, но ние гледаме и цялото представяне на човека – дали може да се справи с напрежението, дали има енергия и харизма“, добавя тя.

След Варна кастингите ще продължат в София на 14 и 15 март. На всички, които се колебаят, Вик отправя съвет: да използват момента и да рискуват. Това може да е шансът, който да промени живота им.

„Това е голямата сцена на България търси талант – едно от най-обичаните музикални предавания в българския ефир“, казва тя.

Сцената е отворена за всеки, който иска да покаже своя талант. Участниците ще имат възможност първо да впечатлят журито с гласа си и после да бъдат видени и оценени от публиката.

