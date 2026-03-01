Подготовката за сезон 12 на музикалното шоу „Гласът на България“ вече започна и е повече от вълнуваща! Днес е време и за кастинга в гр. Пловдив.

Музикалният педагог Теа Орешенска споделя за „Тази неделя“, че се очакват много участници, тъй като Пловдив винаги е бил силен с вокалната си школа. „За да стигнат до „Гласът на България“, кандидатите на първо място трябва да бъдат смели и да се престрашат да се запишат на кастинг. При нас не е страшно!“, казва музикалният педагог.

Един от първите участници – 25-годишният пловдивчанин Велко - разкрива, че се явява за трети път на кастинг и не спира да следва мечтите си, тъй като сам отчита, че предишните пъти не му е достигнала подготовка. Това обаче не го спира, дори напротив - мотивира го.

„Гласът на България“ е един голям трамплин! Кандидатите трябва да бъдат уверени и готови за голямата сцена“, споделя още Теа Орешенска.

Вижте повече подробности за кастинга в Пловдив - във видеото най-отгоре.

Запишете се на кастинг за "Гласът на България" - тук.

Всеки, който вярва в гласа си и е готов да го покаже на всички, може да се яви на някоя от следните дати:

1 март – Пловдив, Дом на културата „Борис Христов“

7 март – Варна, хотел Campus 90

14 и 15 март – София, B1 City Hotel

Началото на кастингите е в 10:00 ч.

