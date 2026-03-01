През последните години мартеницата се превръща в силен моден акцент. Червено-белият конец излиза извън рамките на фолклорния символ и започва да присъства като деликатен детайл в съвременния гардероб. Как обаче да съчетаем традицията със стила правилно?

Минималистичният подход - гарантиран стил

Най-лесният начин да носим мартеницата елегантно е чрез изчистен модел - тънка гривна от усукан конец или фина ръчно плетена версия без пластмасови елементи и обемни фигурки. Такъв тип мартеница стои естествено в ежедневна визия с:

бяла риза и тъмен панталон

класически костюм

неутрален пуловер

семпъл часовник

Минимализмът позволява видимост на мартеницата, нобез да доминира над облеклото и да разваля тоалета ви.

Снимка: iStock

Комбинация с бижута

Целта тук е да превърнем мартеницата в изискан аксесоар, а не просто допълнение, което стои не на място. Тя се съчетава добре с фини златни или сребърни гривни, стига общата визия да остане балансирана. Добре е да се избягват масивни елементи, които биха направили композицията прекалено тежка. Червеното и бялото се вписват естествено както в топли, така и в студени метални тонове. Като акцент върху чанта или връхна дреха По-големите декоративни мартеници могат да бъдат използвани като сезонен детайл върху дамска чанта, палто или сако. Този подход е подходящ за модели тип Пижо и Пенда или за по-артистични ръчно изработени варианти. За да изглежда стилно, е препоръчително основата да бъде в неутрален цвят, така че червено-белият акцент да изпъква, без да натоварва визията.

Дори при по-елегантно облекло мартеницата може да намери място, стига да е дискретна. Фина гривна без допълнителни елементи е подходяща дори към вечерна рокля или елегантен костюм. В този случай е добре да се носи само една мартеница и да се избягва комбинирането с множество цветни аксесоари.

Снимка: iStock

Между символ и естетика

В крайна сметка мартеницата остава преди всичко знак за здраве и надежда. Модата може да я допълни, но не и да измести нейното значение. Когато е носена премерено и съобразено с цялостната визия, тя се превръща в деликатен акцент, който прави тоалета да изглежда завършен и интересен.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER