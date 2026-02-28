На 1 март освен идването на Баба Марта празнуват и хората, които носят имена, свързани с нея. Баба Марта е народен празник, който има своята символика, а именно настъпването на пролетта и носенето на мартеници.

Освен червените и белите конци на първи март, църквата почита и Света мъченица Евдокия Илиополска.

Коя е Света Евдокия?

Света Евдокия е родена в град Илиопол във Финикия (днес град Баалбек в Ливан) и живяла по времето на император Траян. На младини тя прекарвала живота си в грях и разврат, с красотата си съблазнявала много мъже да съгрешават с нея и натрупала много пари. Но Божията милост не я изоставила и неочаквано в душата на Евдокия станала чудна промяна. След тежко боледуване тя напуснала града и греха му и се върнала там година по-късно напълно променена. Искала да остане неизвестна и затова се заселила в покрайнините на града. Там тя срещнала един стар и праведен християнин на име Герман, който я запознал със спасителната вяра в Христос, който живял и проповядвал няколко десетилетия преди това на стотина километра южно от Илиопол. Като послушала наставленията на Герман, Евдокия се разкаяла за предишния си греховен живот и се покръстила, припомня БТА.

Снимка: istockphoto.com

Оттогава животът й коренно се променил, тя дарила цялото си богатство за благотворителната дейност на местната църква и живяла праведно, както подобава на християнка. Но император Траян започнал гонение срещу християните, на което станала жертва и Евдокия. Тя била заловена и съдена заедно с други християни. Понеже не склонила да се отрече от вярата си, Евдокия била обезглавена в 107 г.

Връзката между Света Евдокия и първи март

Снимка: iStock

Празникът на Света Евдокия съвпада с Деня на Баба Марта – ден, който бележи прехода от зимата към пролетта. В народните вярвания Евдокия е свързвана с женското начало, пролетното пробуждане и плодородието.

В някои региони на България я наричат „Баба Докия“ и я свързват с Баба Марта. Според народните вярвания, на този ден:

Жените не работят тежка работа, за да не разсърдят Баба Марта.

Поставят се мартеници за здраве и плодородие.

Вярва се, че времето на 1 март показва каква ще е пролетта – ако е слънчево, годината ще бъде плодородна, ако е студено – пролетта ще е люта.

Така църковната традиция – Света Евдокия и народният празник Баба Марта се преплитат, символизирайки обновлението, промяната и надеждата за ново начало.

Кой празнува имен ден на първи март?

Снимка: iStock

Честит имен ден на: Марта, Мартина, Мартин, Марта, както и хората с производни на тези имена.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER