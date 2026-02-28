След период на преходи, причинени от планетарните движения през февруари, през март се появява по-ясна, по-стабилна енергия, по-ориентирана към увеличаване на доходите. Този период е белязан от Ретрограден Меркурий, навлизащ в Риби, което предполага, че месецът започва с пренастройване на финансовите планове, но с наближаването на средата на месеца, объркването ще изчезне и възможностите ще стават все по-очевидни.

Астралната енергия на март 2026 г. е силно повлияна от навлизането на Сатурн в Овен, което показва нов етап на отговорност, зрялост и дисциплина в управлението на личните ресурси и доходи. Тази значителна промяна, съчетана с енергията на годината на Огнения кон, може да създаде благоприятен контекст за тези, които са готови да мислят стратегически и да останат последователни в преследването на финансовите си цели.

3 зодии, които ще понесат финансов удар през март

Риби

Март носи важен момент на финансово пренастройване. Енергията на планетата Нептун, съчетана със Сатурн в сектора на парите и личните ценности, дава на хората, родени под този знак, шанс да предефинират връзката си с парите и да привлекат възможности, които могат да доведат до дългосрочен растеж на доходите.

Въпреки това, до 20 март, когато Меркурий остава ретрограден, е от съществено значение Рибите да отделят време за анализ и преглед на плановете, преди да вземат важни решения. След като този период на самоанализ приключи, между 20 и 30 март, възникват благоприятни моменти да кажат „да“ на нови проекти или да започнат конкретни действия, които могат да им донесат финансови ползи.

Снимка: iStock

Водолей

Планетите Сатурн и Нептун наскоро напуснаха дома на парите, което предполага, че трудните времена или предизвикателствата, свързани с ресурси и доходи, са на път да приключат. Тази промяна проправя пътя за Водолеите да се съсредоточат върху консолидирането на изобилието и изграждането на финансов живот, който наистина отразява това, което е важно за тях.

Въпреки че ретроградният Меркурий може да забави подписването на важни договори до след 20 март, началото на месеца предоставя перфектната възможност за планиране и полагане на основите за нови източници на доходи. След като Меркурий излезе от ретроградно състояние, Водолеите могат да започнат да прилагат стратегии, които ще увеличат приходите им или ще открият нови професионални насоки.

Овен

За Овните зодиакалният сезон, който започва с пролетното равноденствие на 20 март, носи прилив на свежа енергия и жизненост. Присъствието на Сатурн и Нептун в техния знак, заедно с влиянията на годината на Огнения кон, създава астрален контекст, в който Овните могат да се съсредоточат върху значителни промени в живота си, включително във финансовата сфера.

Въпреки факта, че в началото на месеца се препоръчва предпазливост и стратегическо мислене, с навлизането на Венера в Телец към края на месеца се откриват възможности за изобилие, интелигентни спестявания или започване на планове, които могат да донесат реално увеличение на финансовите ресурси.

Снимка: iStock

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER