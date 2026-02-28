Деми Мур продължава да изненадва на Седмицата на модата в Милано! Актрисата от „Substance“ изглеждаше напълно неразпознаваема в шикозен черен тоалет и нова, драматична трансформация на косата.

Въпреки че облеклото на Мур беше изцяло черно, ансамбълът беше всичко друго, но не и семпъл.

Той включваше деликатна дантелена пола, покрита с блестящи украшения, поло с къс ръкав, полупрозрачни чорапогащи и чифт класически обувки на висок ток. Деми Мур избра визия с мокра коса,за да стилизира прясно подстриганата си прическа, тип боб.

Снимка: Getty Images

Мур дебютира с новата си прическа по-рано на ревюто на конфекция на Gucci, където привлече вниманието с кожен тоалет с емблематичен мотив от „Матрицата“ и големи слънчеви очила. Основното събитие обаче очевидно беше косата.

„Исках да придам на Деми много смела и модерен вид за ревюто на Демна“, каза Джанетос, фризьорът на звездата, пред InStyle, визирайки първото ревю на дизайнера за Gucci. „Вдъхновено е от силуетите на новата колекция. Смятах, че една къса прическа боб над раменете с тази елегантна, мокра текстура би била идеална за допълване на визията ѝ.“

Фризьорът продължи: „Това е голяма промяна за Деми – никога не сме я виждали такава преди! Тя изглежда много готина, непринудена и модерна. И това подчертава нейната личност.“

Снимка: Getty Images

Въпреки че Мур е експериментирала с множество трансформации на красотата през дългата си кариера в Холивуд, минаха много, много години, откакто се е подлагала на толкова драматична промяна. Тя не вярва, че жените на определена възраст трябва да избягват дълга коса.

„Спомням си, че чух някой да казва, че когато жените остареят, не трябва да имат дълга коса“, каза Мур веднъж в предаването „Hello!“.

„И нещо от това ми остана в мен. Кой казва? Караше ме да се чувствам сякаш, е, щом може да расте и не е нездравословна, тогава защо да не го правим? Не се чувствам комфортно с правила, които сякаш нямат никакво реално значение или оправдание.“

Не закъсняха коментарите по адрес на тялото ѝ. Множество фенове се притесниха за здравето на звездата и килограмите ѝ, като я нарекоха „прекалено слаба“ и „неузнаваема“.

Снимка: Getty Images

Заваляха и критики за това, че навсякъде е снимана с кучето си Пилаф по време на модните събития.

„Кучетата не са аксесоар“, коментираха онлайн потребители.

