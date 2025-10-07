На 62 години актрисата Деми Мур отново доказва, че стилът няма възраст и че иконите не следват тенденциите - те ги създават. Тя зарадва феновете си с промяна, която напомня за важен момент от нейното минало.

Актрисата сподели красива снимка в своя Инстаграм профил. Тя бе облечена небрежно, но с вкус - бяла тениска, класически дънки и деликатни аксесоари. Втората снимка в публикацията е кадър от филма Striptease, където същата прическа придава сила и характер на ролята ѝ.

"Бретон - тогава и сега. Благодаря на Gucci, че ми позволиха да върна тази визия за първи път от времето на Striptease", написа тя към публикацията си.

Завръщане със силно послание

Феновете реагираха мигновено. Коментарите под публикацията варираха от "Зашеметяваща с бретон или без" до "Сега и аз искам да си подстрижа бретон". Сред подкрепилите визията ѝ беше и дъщеря ѝ Талула Уилис, както и актрисата Кеке Палмър. Въпреки че прическата напомня за миналото, причината за трансформацията е напълно нова. Мур представи този стил по време на седмицата на модата в Милано, във връзка с късометражния филм на Gucci - The Tiger, където тя изпълнява ролята на Барбара Гучи, влиятелна фигура в историята на модната къща.

Снимка: Getty Images

Символ на нова ера

Прическата с бретон в случая не е просто стилистично решение, а осъзнато препратка към период, който бележи и професионален, и личен обрат за актрисата. През 90-те Striptease предизвика множество реакции и дори скандали, отчасти заради рекордния хонорар, който Деми получи за ролята - 12,5 милиона долара. Днес Мур превръща миналото в модерен актив. Със своята визия и увереност тя не просто напомня за един емблематичен момент от кариерата си, а го вплита в нов контекст - такъв, който поставя женската сила и стил в центъра.

