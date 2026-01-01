2025 година вече е зад нас. Но преди окончателно да я загърбим – и да насочим поглед напред, си струва да се замислим за всичко добро, лошо, странно и вдъхновяващо, което ни се е случило през последните дванадесет месеца.

Да спрем за миг и да погледнем назад, за да си дадем сметка за това къде сме били и как сме се чувствали в даден момент, може да ни послужи в настоящето и бъдещето – като план, който ще ни покаже посоката, в която искаме да продължим. И ако зададем сами на себе си поредица от въпроси, ще станем по-осъзнати и ще разберем какви промени можете да направим, за да повишим щастието и благополучието си.

Ето кои са въпросите, които е добре да поставим пред себе си запитаме в началото на 2026 г. - за да я направим най-добрата лична година досега.

Какво ми донесе истинска радост? И какво ми я отне?

Нека отделим кратък момент, за да помислим какво ни е направило най-щастливи през последната година. Каквото първо ни хрумне първосигнално, е било наистина „пиково преживяване". То разкрива най-истинските ни, автентични желания, отвъд това, което сме научени да вярваме, че трябва да правим, или което се очаква от нас.

Също толкова важно е да се замислим и какво ни е отнемало енергия или е подкопавало духа ни. И какво да направим и какви граници може да поставим, за да ограничим тези стресиращи преживявания.

Снимка: iStock

Какви са взаимоотношенията, които ни „подхранват“ и които ни изтощават?

Взаимоотношенията с другите хора често са в основата на щастието ни като личности. Някои ни зареждат, докато други изсмукват цялата ни енергия. Затова си струва да отделим време, за да осъзнаем кой в коя категория попада. Това не означава непременно да „изрежем“ даден човек от живота си - по-скоро можете да поставим граници за това колко време да прекарваме заедно или ясно да комуникираме очакванията си за взаимодействията.

Кои са положителните качества, които открихме в себе си?

Често хората свеждат постиженията до едно-единствено нещо – макар те винаги да са много повече от това. Много по-важни са качествата, които успяваме да видим в себе си.

Затова е нужно да помислим по какъв начин сме израснали или сме показали сила и устойчивост. Може би сме направили напредък в прекъсването на стари модели, като стремежа да угаждаме на всички, или сме поставили нови граници със семейството си. Или пък сме устояли на трудно здравословно предизвикателство. Нека отпразнуваме тези победи - те ще помогнат предстоящата година да бъде най-добрата ни досега.

Снимка: iStock

С какво се гордея най-много и за какво съм благодарен?

Повечето хора са научени да се фокусират върху това, което не върви или не се случва по план. А защо, вместо това, не се замислим за нещо положително - например за какво сме благодарни или с какво се гордеем. Това може да промени перспективата ни така, че да забелязваме повече от нещата, които се случват добре, и повече от онова, което ни носи радост.

Отнасям ли се с доброта към самия себе си?

Каквото и да правим, винаги ще се сблъскваме и с лоши дни. Но да бъдем честни: отнасяме ли се с достатъчно разбиране, когато срещнем неравности по пътя? Един от любимите въпроси, които психолозите задават в подобна ситуация е: „Какво бих казал, ако детето ми беше в тази ситуация?“. Нека разиграваме това в ума си – и да говорим на себе си така, както бихме говорили на любим човек.

Какво бих направил през 2026 г., ако не се страхувах?

Размишляването върху това какво бихме направили, ако не сме погълнати от тревога, може да разкрие по какъв начин страхът играе роля в ежедневието ни. Не става дума никога да не вземаме решения от страх. Но когато осъзнаем как страхът ни спира, може да променим хода на годината към по-добро.

