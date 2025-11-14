Еди Мърфи за пореден път влиза в отбора на звездните дядовци. Холивудската звезда се похвали, че дъщеря му Брия е бременна и очаква първото си дете със съпруга си актьора Майкъл Ксейвър.

Брия е най-голямата дъщеря на комика от брака му с Никол Мичъл. Това ще е трето внуче за Мърфи, който вече е дядо на двете дъщери на сина си Майлс – Иви и Зури Лив.

На премиерата на новия документален филм на баща си, Being Eddie, която се състоя в сряда, 12 ноември, Брия се появи със значително наедрял корем. Тя бе заснета заедно с шест от своите общо девет братя и сестри - облечена в рокля, която подчертаваше фигурата ѝ.

През юли 2022 г. Брия и съпругът ѝ Ксейвър си казаха „да“ на частна церемония 250 близки и приятели в Бевърли Хилс, Калифорния. Лично Еди Мърфи заведе дъщеря си до олтара, предавайки я на бъдещия ѝ съпруг.

Снимка: Getty Image

За първи път Брия заговори за открито за връзката си през 2021 г., като сподели снимки в Instagram, към които написа: „Моето сърце, най-добрият ми приятел, моята вечност. Обичам те, завинаги.“

Еди е баща на 10 деца – Ерик (36) някогашната си приятелка Полет Макнийли, Кристиян (34) от Тамара Худ, дъщерите Брия, Шейн (31), Зола (25) и Бела (23) и сина Майлс (33) от съпруга Никол Мичъл, Анджел (18) от певицата Мелани Браун и дъщеря Изи (9) и син Макс (6) от съпругата си Пейдж Бъчър.

Снимка: instagram/lolitasnipesproductions

През 2020 г. Еди присъства на дебютна арт изложба на Брия в Лос Анджелис. По-късно той сподели пред репортери колко горд е с дъщеря си. „Радвам се, че хората виждат колко талантлива е тя. Вълнуващо е да виждам творбите ѝ по стените… Аз наистина съм един горд родител.“

И определи Брия като „добро дете“, добавяйки: „Наистина съм късметлия с всичките си деца!“

Във видеото да си припомним една тригателна история за силната връзка между дядо и неговото внуче:

