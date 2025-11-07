Жена роди петзнаци в болница в Берлин. Болничното заведение обяви, че двете момичета и трите момчета са родени в края на септември. Екип от 25 лекари е асистирал при раждането. Петте деца и майка им се чувстват добре, а новородените вече са удвоили теглото си при раждане, допълват от болницата. Петте бебета са родени чрез цезарово сечение в края на 28-ата седмица от бременността.

Медицинска рядкост

Раждането на петзнаци е изключителна медицинска рядкост – по естествен път това се случва само веднъж на около 50 милиона бременности.

„Поради своята рядкост, раждането на петзнаци е необикновено събитие дори за най-опитните акушер-гинеколози и представлява специално логистично предизвикателство,“ казва проф. Волфганг Хенрих, директор на Клиниката по акушерство на болница „Charité“.

Подготовка и прецизна координация

Бебетата са родени чрез цезарово сечение в края на 28-та седмица от бременността. Подготовката за раждането е започнала седмици по-рано – всички необходими стъпки са били внимателно планирани, а медицинските екипи са били в готовност денонощно. За да се осигури най-добрия възможен старт в живота, при раждането е присъствал екип от 25 специалисти – акушер-гинеколози, анестезиолози, неонатолози, акушерки и операционни сестри.

„Такова раждане изисква перфектно сработен екип,“ обяснява проф. Хенрих. „Щастливи сме, че всичко премина без усложнения и че майката и децата са добре.“

Сигурен старт в живота

Веднага след раждането екипът на Клиниката по неонатология поема първичните грижи за новородените.

„Многоплодните преждевременни раждания изискват най-висока концентрация през първите часове,“ казва проф. Кристоф Бюрер, директор на Клиниката по неонатология. „Следим внимателно дишането, кръвообращението и температурата – всяко дете има своите индивидуални нужди.“

Бебетата все още се намират под специално наблюдение в неонатологичното отделение на болницата.

„Следим развитието им внимателно, но спокойно – напредъкът досега е изключително обнадеждаващ", допълва проф. Бюрер.

Щом малките укрепнат достатъчно, те ще могат да се приберат у дома със семейството си.

Петимата герои и тяхната майка

„Щастливи сме, че можем да държим петте си деца здрави и живи в ръцете си,“ споделя щастливата майка.

„Чувстваме се прекрасно обгрижени тук, но, разбира се, очакваме с нетърпение деня, в който ще се приберем всички заедно у дома. До тогава наблюдаваме всеки ден как нашите малки съкровища растат и се развиват.“

Вижте как изглежда Фестивалът на близнаците във Франция:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK