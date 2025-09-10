На 3 юни в Ел Пасо, Тексас, 36-годишната медицинска консултантка Тереза Троя посрещна три дъщери и двама синове – заченати напълно естествено. За нея невероятното събитие е истински дар от покойната ѝ майка Лили, която също е била бременна с петзнаци, но губи едното дете.

„Мама направи така, че това да се случи“, споделя Тереза.

Според д-р Рейчъл Морис, професор по фетална медицина в Медицинския център на Университета на Мисисипи, появата на петзнаци се случва приблизително веднъж на 60 милиона раждания.

Тереза, която е самотна майка, признава, че първоначално е била ужасена, когато е разбрала новината. В главата ѝ прелетели безброй въпроси: „Как ще нахраня всичките пет? Как ще им сменям пелените? Как ще имам време за всяко дете?“

Снимка: Facebook

„Помня как звъннах на най-добрата си приятелка и повтарях „Боже мой, Боже мой, Боже мой“. Страхувах се да произнеса думите на глас, защото това означаваше да приема реалността, а част от мен мислеше: ‘Няма начин да се справя сама’“, казва Тереза.

Бебетата Кайла, Джоузеф, Джаксън, Вивиана и Изабела се появили на бял свят чрез цезарово сечение в Медицинския център „Лас Палмас“ – сцена, която Тереза описва като „извадена направо от сериала „Анатомията на Грей“.

Тъй като са родени едва в 28-ма гестационна седмица, раждането е било изключително рисково. Най-малкото бебе тежало едва 560 грама, а най-голямото – около 1,1 кг. Въпреки това Тереза си спомня процеса като спокоен и добре организиран.

„Всичко беше толкова добре подготвено и репетирано. Много се притеснявах, че няма да мога да изключа професионалния си „медицински мозък“ и да бъда просто пациент, но успях и дори се насладих на момента“, разказва тя пред Today.com.

Снимка: Facebook

Днес четири от бебетата са вече вкъщи. Последното скоро ще се присъединят към тях, но всички наддават добре на тегло.

На въпроса как би описала живота си в момента, Тереза се усмихва: „Лудница!“

Тя вече започва да различава „различните плачове и характери“ на всяко от децата. Още на 11-седмична възраст петзнаците протягат ръце едни към други. „Знам, че хората ще кажат, че е просто рефлекс, но за мен е повече от това. Когато се докосват, спират да плачат“, споделя тя.

Като дете Тереза също е израснала в голямо семейство – заедно с тримата си братя, с които са четиризнаци. Родителите ѝ винаги се стараели всяко дете да се чувства специално. Освен общия рожден ден, всяко от тях имало и свой „имен ден“, отбелязван само за него.

Снимка: Facebook

„Странно е – израснах като четиризнак, а сега съм от другата страна като майка на петзнаци. Чувството е нереално“, признава тя.

Вижте във видеото как изглежда Фестивалът на близнаците във Франция:

