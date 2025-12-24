На 24 декември е роден Рики Мартин. Той се превръща в световна латино звезда, която променя музиката с хита си „Livin' la Vida Loca“.

Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото.

ОВЕН

От вас зависи дали вечерта ще имате посещение на семейни приятели или ще се усамотите с близките си. Не пропускайте сексуалните удоволствия заради ваши съседи, които отказват да си тръгнат. Кажете им директно, че сте уморени и ще си лягате.

ТЕЛЕЦ

Помислете за създаване на семейство, ако сте самотни, скъпи дами, и съхранете хармоничните си отношения с интимната си половинка. Сексуалните удоволствия са естествения и приятен завършек на деня.

БЛИЗНАЦИ

Ако не сте семейни мили дами, може да срещнете хора, които ви приемат и разбират и ще дарят с обич копнеещото ви за чувства и нежност сърце. Сексуалните удоволствия са ви разрешени, ако сте опознали добре новите си партньори и сте решили да задълбочите отношенията си.

РАК

Променете към по-добро отношения си в семейството и с вашите възрастни роднини, защото те разчитат изцяло на вас. Ако имате до себе си любим човек се отдайте на интимни мигове и сексуални наслади.

ЛЪВ

Намерете начин, ако сте обидили интимния си партньор да поднесете извиненията си. Романтична вечеря в приятно заведение може да изглади конфликта помежду ви и да ви дари с незабравими сексуални мигове.

ДЕВА

В семейството очаквайте проблеми заради проявеното лекомислието на ваш близък приятел, който ви ревнува от съпруга ви. Не планирайте среща с приятелки, които сте поканили на вечеря, за да не изострите допълнително обстановката.

ВЕЗНИ

Следобед ще ви изненада запознанство, а вечерта ви очаква незабравима романтична среща. Ако сте семейни не изневерявайте, за да не съсипете хармоничните отношения в дома си, а и за да не се лишите от сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Разходете се или се вижте с приятелки. В приятна компания ще се освободите от напрежението и няма да сте агресивни към любимия си или пък към брачния си партньор. Сексуалните удоволствия са другата възможност да се заредите със сили.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта очаквайте романтична среща, която може да ви дари незабравими мигове, но ако сте семейни и да провали брака ви, защото може да се влюбите и да забравите за целия свят.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец декември, вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

В личният ви живот са възможни конфликти, последвани от резки промени в настроението, заради ваше неразположение. Отношенията ви за пореден път са подложени на проверка. Сексуалните ви отношения са напълно замразени.

ВОДОЛЕЙ

Обстановката в дома ви е мразовита заради съмнения в изневяра, които са породени от интриги, достигнали до партньора ви. Не са изключени прояви на ревност, които ще доведат до скандал и неразбирателство и до лишаване от сексуални удоволствия.

РИБИ

Романтично настроени сте и изпълнени с обич към любимия. Той ще оцени вашето отношение, но не го убеждавайте да направи покупки, породени от желанието ви да се поглезите. По-добре приемете да отидете на ресторант, а след това се отдайте на незабравими интимни мигове и сексуални удоволствия.

