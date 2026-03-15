Елеонора Кабакчиева е сред участничките в сезон 5 на „Ергенът“, която се отличава със своята естествена красота и неподправен чар. Неслучайно, тя се превърна в предпочитаната дама на ергена Кристиян, който, под влияние на близостта и харизмата ѝ дори възкликна: „Винаги ще бъда до Елеонора!“

Освен с красотата си, Елеонора изпъква и с интелект: тя има сериозна професия - главен счетоводител. Успоредно с това се отличава и със своята солидарност към онеправданите – оглавява фондация, която стопанисва няколко приюта за животни, а нееднократно е помагала и на хората в беда. Тя е споделяла свои снимки от бедни африкански държави, в които е подавала ръка и полагала грижи за деца в неравностойно положение.

Любопитното е, че на фона на всичко това, Елеонора все още необвързана. Имала е своите разочарования през годините - но въпреки това е готова отново да отвори сърцето си и да се довери. Именно затова тя е участник в предаване като „Ергенът“ – стремейки се от самото начало да спечели сърцето на Кристиян.

Още от преди влизането си в романтичното риалити, Елеора заяви, че няма нито една корекция по себе си. Нещо, което е видимо. Затова не е случайно, че тя напомня на холивудските актриси от поколението, което се отличаваше със своята естествена красота.

И с пълно основание може да я сравним с една, макар и позабравена, изключително красива актриса и муза на актьора Мики Рурк - Каре Отис. Звездата ѝ изгря в известният еротичен филм „Дива орхидея“, който ѝ донесе безпрецедентна слава, но и дълбока тъга.

Кари Отис и Мики се срещат именно на снимачната площадка на филма и за кратко са запленени един от друг – въпреки че тя е едва на 22, а той на 38 години. Следва брак, продължил около шест години, изпълнен със страдания, ревност и побои…

Оказва се, че красотата по-често е тежест, която разпалва преобладаващо негативни чувства – като ревност, а понякога, за съжаление, дори и жестокост.

Какво ще се случи, или не, между Елеонора и Кристиян, предстои да разберем.

А междувременно може да проследим приликата между участничката в „Ергенът“ и холивудската актриса Каре Отис – в галерията.

