Артистите Нети Добрева и Иво Димчев споделят едно прекрасно дългогодишно приятелство, а вече и премиерата на общия им музикален проект - песента "Just Friends", която перфектно описва отношенията им през годините. Двамата дори споделят, че са били "духовни гаджета", но никога не са прекрачвали границата на приятелската динамика помежду си.

Песен, която ги свърза

"Just Friends" е музикално парче, което Иво Димчев е писал преди години. Заключено в компютъра и отдавна забравено, то придобива нов смисъл, когато един ден Димчев решава да се обади на Нети и да я покани да пеят тази песен заедно, тъй като тя перфектно описва отношенията им през годините.

"Има много хора, които са супер добри приятели и разни други неща не съм им развалили приятелството", споделя Нети. Тя и Иво Димчев са достоен пример за това, че истинското приятелство между мъж и жена съществува и може да бъде съхранено с времето. Така освен в живота, двамата споделят и музикалните си таланти на сцената с новата си обща песен.

Преди това обаче...какво се случва, когато животът понякога изпраща хората в различни посоки?

"Раздели ни животът и пътищата ни в изкуството", разкрива Нети

Забързаното ежедневие, годините, различните занимания - всичко това оказва влияние въру отношенията ми и те разделят пътищата си за определено време, но ето че животът отново ги събира с "Just Friends".

В един момент Нети споделя на Иво Димчев, че дъщеря й харесва негова песен. Виждат се и започват да си говорят така сякаш никога не са спирали. Последва и покана от страна на Иво да пеят заедно и така двамата се озовават на една сцена.

Певицата споделя, че за нея приятелството е просто „да сте на една вибрация“, както са те с Иво Димчев.

„Егото трябва да танцува между двамата!“ – добавя тя.