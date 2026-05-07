Дони и Нети са сред най-обичаните двойки в светските среди в България. И не само заради таланта и артистизма - години наред двамата доказват, че истинската любов може да устои на времето, славата и предизвикателствата. Връзка им е пример за хармония, взаимна подкрепа и уважение.

Често двамата публично демонстрират пословичната си любов един към друг. И не пропускат чрез социалните платформи да изразят уважението и привързаността си – на всеки повод и личен празник.

Ето защо на днешния ден, в който Дони отбелязва своя рожден 59-ти рожден ден, Нети оставя красиво послание към половинката си.

Към поредицата от снимки, запечатали мили и съкровени моменти – от детството на Дони, изявите на музикалната и театрална сцена, до най-лични мигове, Нети пише:

„Обичам начина, по който гледаш на живота - с усмивка , разбиране, ирония, смисъл и светлина едновременно. Обичам, че можеш да разсмееш цяла стая и после с една песен да накараш човек да се замисли за себе си“, са само част от красивите думи на Нети.

След което тя прави силното откровение: „Но най-много обичам това, че си моят човек. Светът има нужда от хора като теб. Аз - още повече.“

Самият Дони сподели няколко кадъра от житейския си път, към които скромно и шеговито написа: „Хронологията на един Дони.“

Преди малко повече от месец, Дони и Нети отбелязаха 25 години брачен живот. По случая, актрисата от „Вяра, надежда, любов“ припомни момента, в който публично отправи предложение за брак към любимия си Дони – от театралната сцена.

„25 години по-късно ние все още сме тук. Заедно!“, написа Нети, убедена, че любовта им с Дони расте и до днес.

И е факт, че двамата не само все още са заедно, но и се подкрепят във всичко и градят своята история. А най-голямото щастие и доказателство за любовта им е дъщерята Лилия – която на 29 март навърши 15 години.

Какво споделят Дони и Нети за тайната на щастливия брачен живот - вижте във видеото: