С настъпването на лятото и по-високите температури, комарите се увеличават, включително и у нас. Тяхната активност е най-силно изразена през топлите и влажни летни месеци и в зависимост от метеорологичните условия, те могат да останат до есента.

Въпреки че ухапванията от комари обикновено не са опасни, те могат да бъдат много неприятни поради зачервяване, подуване и силен сърбеж. За щастие, има прости начини да се отървете от сърбежа само за няколко секунди, пише Express.co.uk.

Лекарски трик за незабавно облекчение

Д-р Триша Пасрика, лекар и автор с образование в Харвард, сподели знанията си за това как да се отървете от сърбежа в социалните мрежи, публикувайки научно доказан метод. „Не се чешете. Вместо това, направете това, което правя аз: просто нежно разтъркайте мястото с два пръста“, започна д-р Пасрика.

Науката зад метода

Как работи? Д-р Пасрика обясни, че учени от Медицинския факултет „Милър“ към Университета в Маями са открили, че триенето на кожата може да спре сигнала за сърбеж в неговия източник. А именно, когато комар ухапе, нервните влакна в кожата се активират неравномерно и именно този контраст между стимулираните и нестимулираните влакна причинява усещането за сърбеж.

Нежното разтриване на парещата зона и околността създава силен контрасигнал, който потиска неприятното усещане, предотвратявайки достигането на информацията за сърбежа до мозъка. Д-р Пасрика смята, че същият метод може да помогне и за облекчаване на сърбежа, причинен от екзема.

„Ако търкаме по този начин, всъщност премахваме контраста. А най-хубавото – не е нужно да търкате върху точното място на ужилването. Достатъчно е да търкате навсякъде около ухапването“, добави тя.