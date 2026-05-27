Дъщерята на българския певец и актьор Стефан Вълдобрев официално е сгодена! Мария Вълдобрева – момичето с големи сини очи и златни къдрици, което води филмовата рубрика в предаването „Преди обед“ по bTV всеки четвъртък, официално се сгоди и сподели радостната новина в интернет пространството.
Мария Вълдобрева публикува поредица от емоционални кадри в своя Инстаграм профил, на които ясно се вижда бляскавият пръстен на ръката ѝ, а коментарите под поста не спират да се трупат – с пожелания за много любов и щастлив живот заедно. Мария всеки четвъртък ни пренася в света на киното, а сега самата тя се впуска в един магичен и различен свят – този на безкрайната любов и споделеност. На снимките тя е с партньора си Антон, с когото изглеждат повече от щастливи заедно. Към кадрите Вълдобрева е добавила и други емоционални моменти от последните месеци, които разкриват вълнуващото ѝ ежедневие, а последователите ѝ не могат да скрият възхитата си.
Мария Вълдобрева е актриса, завършила бакалавър “Кино” в “Кралския колеж”, Лондон, и семестриално завършила “Актьорство за драматичен театър” в класа на доц. Снежина Петрова в Нов български университет. През 2019-та печели програма за участие на филмовия фестивал в Кан, където присъства на прожекции, конференции и церемонии по награждаване. През 2023-та създава видео подкаста за кино “КиноСпирка”, където среща аудиторията си с някои от най-бележитите творци в българската индустрия. Започва да води рубрика в единственото предаване в българския ефир за филмово изкуство “Като на кино”, а в последствие и едноименната рубрика в предаването “Преди обед” по bTV.
А какво послание Стефан Вълдобрев е отправил към абитуриентите - вижте тук: