Дъщерята на българския певец и актьор Стефан Вълдобрев официално е сгодена! Мария Вълдобрева – момичето с големи сини очи и златни къдрици, което води филмовата рубрика в предаването „Преди обед“ по bTV всеки четвъртък, официално се сгоди и сподели радостната новина в интернет пространството.

Мария Вълдобрева публикува поредица от емоционални кадри в своя Инстаграм профил, на които ясно се вижда бляскавият пръстен на ръката ѝ, а коментарите под поста не спират да се трупат – с пожелания за много любов и щастлив живот заедно. Мария всеки четвъртък ни пренася в света на киното, а сега самата тя се впуска в един магичен и различен свят – този на безкрайната любов и споделеност. На снимките тя е с партньора си Антон, с когото изглеждат повече от щастливи заедно. Към кадрите Вълдобрева е добавила и други емоционални моменти от последните месеци, които разкриват вълнуващото ѝ ежедневие, а последователите ѝ не могат да скрият възхитата си.

Мария Вълдобрева е актриса, завършила бакалавър “Кино” в “Кралския колеж”, Лондон, и семестриално завършила “Актьорство за драматичен театър” в класа на доц. Снежина Петрова в Нов български университет. През 2019-та печели програма за участие на филмовия фестивал в Кан, където присъства на прожекции, конференции и церемонии по награждаване. През 2023-та създава видео подкаста за кино “КиноСпирка”, където среща аудиторията си с някои от най-бележитите творци в българската индустрия. Започва да води рубрика в единственото предаване в българския ефир за филмово изкуство “Като на кино”, а в последствие и едноименната рубрика в предаването “Преди обед” по bTV.

И като говорим за романтика... Спомняте ли си как през 2024 г. по време на турне на Стефан Вълдобрев мъж предложи брак на любимата си? Да, точно така! Мъж предложи брак на приятелката си на концерта на Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" във Велико Търново по време на лятното му турне през 2024г. Тогава Стоил излезе на сцената на Летния театър и покани Иванина, след което падна на колене пред нея, а тя каза "Да!". Публиката преживя огромно вълнение, а музикантите поздравиха двойката със своята песен "Фойерверк" и им пожелаха любов, разбирателство и споделеност.

