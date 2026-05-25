Децата на разведени родители са двойно по-застрашени от развитие на здравословни проблеми с червата, кожата, нервната система, половите и уринарни органи.
Резултатите са от изследване на испански учени сред 467 деца между 2 и 18-годишна възраст с разведени или живеещи заедно родители.
Негативни ефекти върху здравето се проявяват заради поведението и неправилният подход към ситуацията от страна на родителите при раздялата, а не вследствие от самия развод.
"Силният конфликт между родителите затруднява запазването на добрите отношения", заявява ръководителят на изследването Мария Мартинес.
"Децата често преживяват токсичен стрес, ако са поставени в подобна ситуация за по-продължителен период в семейството", пояснява специалистът от университета Сантяго де Компостела.
Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списание "European Journal of Education and Psychology".