Децата на разведени родители са двойно по-застрашени от развитие на здравословни проблеми с червата, кожата, нервната система, половите и уринарни органи. 

Резултатите са от изследване на испански учени сред 467 деца между 2 и 18-годишна възраст с разведени или живеещи заедно родители.

Негативни ефекти върху здравето се проявяват заради поведението и неправилният подход към ситуацията от страна на родителите при раздялата, а не вследствие от самия развод.

"Силният конфликт между родителите затруднява запазването на добрите отношения", заявява ръководителят на изследването Мария Мартинес.

"Децата често преживяват токсичен стрес, ако са поставени в подобна ситуация за по-продължителен период в семейството", пояснява специалистът от университета Сантяго де Компостела.

Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списание "European Journal of Education and Psychology".