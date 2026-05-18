С ефектната си двуцветна прическа DARA успя да покори сцената на „Евровизия“, превръщайки косата си в едно от най-запомнящите се допълнения към впечатляващата си визия и силното сценично присъствие. Само дни по-късно нестандартният стайлинг вече започва да се превръща в истински хит у нас, а моделът Александра Богданска също показа своя версия на тренда в знак на подкрепа към българската изпълнителка.

„Официалната прическа в България от днес нататък! Браво, Дара, най-сетне си на мястото си!“, написа Богданска в социалните мрежи, демонстрирайки новата си визия.

Емблематичната коса на DARA – дълга, гладка и с контрастни тъмни и светли райета – се превърна в нейна запазена марка през последните месеци. За първи път певицата се появи с нея по време на българската „Евровизия“, която спечели в края на януари.

Зад артистичното хрумване стои коафьорът на звездите Георги Петков, който се грижи за визиите на редица популярни български изпълнителки, сред които Галена и Мария Илиева.

След победата на DARA Петков показа и процеса по създаването на впечатляващата перука, боядисана внимателно така, че да се получат отчетливи кестеняви и руси райета.

Докато държи статуетката след триумфа си, певицата отново е с характерната прическа, но този път косата не е пусната свободно, а оформена в артистичен кок с райета, които ефектно се открояват.

Фризьори и колористи вече показват как можем да си направим визията сами с помощта на цветен спрей за коса.

Това е още едно доказателство колко различно и смело може да бъде стилизирана визията, която вече се превръща в една от най-големите тенденции след „Евровизия“.

Поглеждайки назад, виждаме, че нестандартните прически са част от сценичното присъствие на DARA . Виждали сме я с червена коса, с бретон и с руси кичури, което е истинско доказателство, че тя не се страхува да експериментира на сцената и с визията си.

