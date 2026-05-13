Третото издание на Фестивал на Дълголетието ще се проведе на 17 и 18 октомври 2026 г. в София Тех Парк и ще събере водещи български и международни експерти в областта на науките за дълголетие, онкопревенцията, храненето, женското здраве и спорта.

Форумът се утвърди като най-значимото научно събитие в България, посветено на дълголетието, превенцията и пълноценния начин на живот. Мисията на Фестивал на Дълголетието е да представя най-новите научни изследвания и да дава практически знания на своите участници — не как просто да живеят до 120 години, а как да прекарват повече време в добро здраве с хората, които обичат.

Тази година във фестивала ще участват международни експерти, лекари, диетолози и гастрономи от седем държави, сред които:

Елла Давар, RD — президент на Глобалната асоциация по дълголетие, световен експерт по чревно здраве и автор на бестселъра „Foodie Diet"

Д-р Айсегул Корухлу — международен експерт по дълголетие и автор на бестселъра „The Longevity Plan"

Публиката на Фестивал на Дълголетието ще има възможност да чуе и лекции на едни от най-изявените български лекари, сред които Проф. Иво Петров, Д-р Радина Денкова, Д-р Димитър Георгиев и Д-р Радосвет Горнев.

Повече информация за програмата, темите и билетите за Фестивал на Дълголетието 2026 можете да откриете на официалния сайт на събитието: www.longevityfest.net.