След финала на риалитито „Ергенът“ Кристиян и Елеонора официално се сгодиха! Любовната им история, започнала сред екзотичните гледки на Шри Ланка, се превърна в една от най-обсъжданите в сезона. След финала на романтичното приключение Крис говори открито за връзката им, трудните моменти след предаването и защо още от самото начало е знаел, че именно Елеонора е неговият човек, в ексклузивно интервю за LadyZone.bg.

Още в първите епизоди зрителите забелязаха специалното отношение на Кристиян към Елеонора. Той неведнъж признаваше, че е впечатлен от нейната естественост, интелект и спокойствие. След една от най-романтичните им срещи дори заяви: „Винаги ще бъда до Елеонора“, с което окончателно насочи вниманието към зараждащата се връзка между тях.

Докато останалите отношения в имението преминаваха през драми и колебания, връзката между Крис и Елеонора постепенно се задълбочаваше. Той често я определяше като „различна“ от останалите участнички, а близостта помежду им стана все по-видима с всеки следващ епизод.

Снимка: Филип Станчев

След финала двамата напуснаха предаването заедно и продължиха връзката си извън риалитито. По време на романтична почивка в Бали Кристиян предложи брак на Елеонора, а тя каза „да“ сред приказна обстановка и вечеря под открито небе.

Кристиян след „Ергенът“

Участникът споделя, че в предаването е разбрал, че е Елеонора е неговият човек. Той не отрича, че е имал известни съмнения за връзката им в началото.

"Изненада ме, че наистина е този човек, който видях в предаването", споделя той за половинката си извън камерите.

Снимка: Филип Станчев

За най-трудния си момент във формата Крис без да се замисли отговаря: "Да излизам на срещи с други момичета!"

Когато стане въпрос за бъдещи планове, той не разкрива прекалено много, а само за това, което искат на този етап.

Кастингът за шестия сезон на „Ергенът“ вече е отворен, а всяка дама, която копнее да изживее своята вълнуваща романтична приказка и да срещне истинската любов, може да попълни формата от ТУК.

Влюбен ли е днес повече, отколкото в предаването - вижте в следващото видео.