Дори и най-добронамерените градинари могат да проявят невнимание по отношение на някое растение. Може да забравят да го полеят по време летните гореяини или просто са заминали на почивка и да го оставят „без поддръжка“. Повечето цветя буквално изсъхват при подобни обстоятелства.

Но има и такива, които са почти невъзможни за унищожаване. Като циниите (zinnia). Те са изключително слънцелюбиви и оцеляват дълго в жега и суша – дори се развиват по-добре при горещо и слънчево време.

Високите температури са ключови за бързия им растеж – и им позволяват да започнат да цъфтят само 50–90 дни след засаждане. Слънцето помагат и листата да останат сухи, което намалява риска от болести като брашнеста мана.“

Има над 20 вида цинии и повечето са лесни за отглеждане. Според градинарите, най-добрият сорт зависи от това какъв тип цвят предпочитаме и колко грижи сме готови да отделим.

Цъфтеж и засаждане

Циниите цъфтят около 8–10 седмици след засаждане. Цъфтежът им продължава чак до първите силни слани през месец ноември.

Обикновено първите цветове се появяват в началото до средата на юли. Едно растение може да даде между 20 и 50 цвята. За повече цъфтеж се препоръчва прищипване на върха на младите растения, за да се стимулира разклоняване.

Грижа

Въпреки че са изключително издръжливи, циниите все пак имат нужда от базови грижи:

Поливане - в основата, не върху листата.

- в основата, не върху листата. Избягване на сгъстяване – добре е между отделните растения да се оставя разстояние от около 30 см. Прекалено гъстото засаждане увеличава риска от гъбични болести.

– добре е между отделните растения да се оставя разстояние от около 30 см. Прекалено гъстото засаждане увеличава риска от гъбични болести. Торене - при покълване се използва балансиран тор, а при цъфтеж - тор с повече фосфор.

- при покълване се използва балансиран тор, а при цъфтеж - тор с повече фосфор. Премахване на прецъфтели цветове - това стимулира нови пъпки и удължава цъфтежа.

Освен циниите, сред другите издръжливи едногодишни растения, които градинарите препоръчват са и невен, латинка, ангелония, слънчоглед, календула. Те споделят сходни качества - издържат на жега, понасят суша и цъфтят дълго време с минимални грижи.