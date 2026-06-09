В последните години Катерина Евро все по-често е възприемана не само като талантлива водеща и актриса, а и като символ на жизненост, семейна топлина и близост с природата. Образът ѝ на екранната звезда отдавна е допълнен от една съвсем различна роля - тази на грижовна майка, баба и човек, който намира радост в малките, ежедневни неща.

Катерина често е споделяла, че внучката, която носи нейното име е една от най-големите радости в живота ѝ. А днес обичаната водеща е в щастливо очакване на второто си внуче. Преди броени дни синът ѝ Сашо Кадиев и снаха ѝ Ивелина Чоева съобщиха пред многобройните си последователи в социалните мрежи радостната вест, че очакват момченце.

Градината като лично убежище

Освен сред семейството си, актрисата намира спокойствие в земята и растенията. Градинарството е сред любимите ѝ занимания - и неведнъж е споделяла как тя сама отглежда зеленчуци, цветя и дръвчета в градината на дома си.

Тя подхожда с много внимание и любов към своите насаждения. И ги обгрижва буквално като малки деца, за които е готова да направи всичко. Дори да жертва собствената си почивка.

Ето защо, само преди ден, виждаме Катето насред собствената си оранжерия, засадена с домати. Тя не се плаши от топлото време, но пък е силно притеснена, че горещината може да навреди на зеленчуците ѝ. Ето защо предприема незабавни мерки – и поставя вентилатор насред закритата градина.

„Някои цветове на доматите бяха изсъхнали и окапали. Прочетох в интернет, че вероятно им е толо. Ето защо реших да включа вентилатора“, споделя грижовната градинарка.

Тревогите обаче не спират до тук. Катето се сеща и за дивите ягоди, които е насадила в двора. И веднага отива да провери как са те. Тя дори дегустира, установявайки, че малките червени плодчета са супер вкусни. И не пропусна да се пошегува: „Добре че Кати не ги обича."

Следва проверка за листни въшки на черешата. „Това също е нещо, което много ме тревожи, не ми дава покой“, откровена е актрисата. Успокоява се, след като не намира вредители. „Все пак съм пръскала“, бърза да уточни.

Последна спирка в импровизираната обиколка на градината е малкото езерце с водни лилии. Катето остава възхитена от вида им. Но е и изморена: „Човек наистина не може да си почине“, възкликва тя.

Снимка: instagram/k.evro

През цялото време компания ѝ правят нейните четири кученца от породата джак ръсел териер. Те са неизменно до своята стопанка и стриктно слушат и изпълняват наставленията ѝ.

Във видеото - да си припомним забавни моменти от гостуването на Катерина Евро и снаха ѝ Ивелина Чоева в предаването "Кой да знае":

