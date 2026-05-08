Домати, теменужки, екзотични цветя и часове работа в двора – така минава свободното време на част от популярните българи. За някои градинарството е терапия, за други – удоволствие, но всички признават, че грижата за растенията носи спокойствие, радост и уют. Ето кои родни знаменитости все по-често заменят светлините на прожекторите с градински инструменти и саксии.

Радо Янков насади доматите в Чепеларе

Звездата на българския сноуборд Радослав Янков от години изкарва собствена продукция домати от родното Чепеларе. И тази година спортистът не пропусна да насади разсад в оранжерията си в родопския град, за да се радва на био продукция през лятото.

Носителят на Световната купа за 2016 г. показа условията, в които отглежда домати, поливната система и огромната усмивка, с която се грижи за своята градина. 36-годишният родопчанин е споделял в интервюта, че отглеждането на зеленчуци го успокоява и е неговата терапия за справяне със стреса. Янков не пропуска да засади домати дори и когато дъщеря му Дария е още бебе през 2023 г.

Катето Евро засади домати и оформя градината в Кокаляне

Сред най-сръчните градинари сред българските звезди несъмнено е Катето Евро, която още в началото на март положи разсад за домати в саксии. По-късно актрисата показа и красивите пролетни цветя в градината си, сред които дъхави лалета, незабравка и момини сълзи.

Последният градинарски проект в двора й е разделянето на тревната площ от пешеходните зони с декоративни камъчета.

Корнелия Нинова се радва на огромна колекция от цветя

Корнелия Нинова пък е най-изявеният градинар и любител на цветя сред политиците ни. В началото на април тя показа своята цветна градинка, състояща се от около 50 цветя. Тогава бившият лидер на БСП заяви, че на всяка Цветница засажда по едно ново цвете. Тази година тя избра да добави към колекцията си няколко стръка от екзотичното цвете вриезия, което се отличава с яркочервеното „перо“ в средата и розетката от зелени листа по периферията.

„Харесвам цветята, носят красота, топлина и уют“, заяви Нинова, показвайки още няколко саксии с импатиенс и мушкато.

Мира Добрева засади пъстроцветни теменужки в двора си

Тв водещата Мира Добрева се похвали с току-що приключил ремонт в дома й, след който се захвана със засаждане на цветя, храсти и ниски дръвчета в градината си.

„Садя си надежда - да ми напомня, че това, което ме гнети днес, утре ще е само история“, написа Добрева в социалните мрежи.

Сред цветните попълнения виждаме красиви и пъстроцветни теменужки, смърч и декоративна трева. На имения си ден, 5 май, водещата на поредицата за столетниците окоси тревата и засади нова, за да изглежда цветният й рай по-най-добрия начин през лятото.