Мария Сотирова е актрисата, която влезе в ролята на Зоя в сериала "Вяра, Надежда, Любов" на bTV. Как се изгражда образ, който не е на типичната мутреса, защо заради нея феновете научиха термина "хетеропатернална суперфекундация" и още - тя е специален гост подкаста "Малки разговори".

Снимка: Евгений Милов

Гледайте целия подкаст „Малки разговори“ във видеото тук.

Последвайте ни в YouTube

Слушайте ни в Spotify

Мария Сотирова спечели "Аскер" в категорията за поддържаща женска роля, за „Берлин, Берлин“. „Благодаря на Драматичен театър Пловдив - моят втори дом. Благодаря на всичките си колеги, които са на сцената и зад нея, на целия екип и най-вече благодаря на Стоян Радев за това, че ми повярва... всяка репетиция с него беше като един празник“ - сподели актрисата на церемонията.

Всериала Мария Сотирова е Зоя – дясна ръка на Геле в клуб „Марсилия“. Красива, екстравагантна и хитра. Отнася ли се обаче някоя от трите думи за самата актриса?

"Аз съм доста доверчива и емоционална, т.е. не бих се окачествила като хитра. Струва ми се невъзпитано да кажа за себе си, че съм красива. Струва ми се, че съм симпатична и хубава, но е по-важно каква енергия носиш, какъв човек си и какви са твоите мисли."

Ролята й на Зоя за нея не е нито трудна, нито лесна, а я кара да бъде любопитна и търсеща. Важно й е да открива допирните точки между нея и образа. Позволява си да приема гледната точка на героя като нейна собствена.

"Имаше опасност Зоя да се превърне в клише, да си кажем само "кофти кучката от клуб "Марсилия". Но случаят не е такъв! Ние не разбираме нищо за личния й свят, откъде идва... Тя сама върви през живота, а това е било доста сложно за онези години."

Снимка: Лилия Йотова

Когато снима по-тежките си сцени, внимава да пази концентрацията си. Много от нещата, които се случват на Зоя, на Мария Сотирова никога не са се случвали, като например сцените с насилие.

"Не е задължително насилието да е физическо. Може да е емоционално. Това е нещо, което ме плаши. В България този проблем стои на дневен ред и е нещо, за което трябва да се говори. Знам за жени, на които им е било трудно да се откъснат от токсични отношения. Радвам се, че сериалът обръща внимание на тази тема, макар че не ми беше приятно. Имах моменти, в които бях крайно несъгласна с това, което се случва на Зоя - беше в разрез с моите разбирания. Но в този отрязък от време просто мислех по друг начин и се опитвах да разбера нещо повече за нея. Открих Зоя в себе си и я обикнах и почнах ревностно да я защитавам. Срещнах се с мои страхове и комплекси. Имам такива и ги боря. Тя ми помогна. Наистина я обикнах."

Според нея Зоя не е просто кучката, която прави мръсно на Васо и Диана. Според нея много от нещата, които й се случват би трябвало да предизвикат съчувствие, а не омраза.

На снимките често ходи с кучето си. Приятни спомени пази откомуникацията с всичките си колеги и с режисьора Станислав Тодоров - Роги.

Случва й се да я срещат и да я заговарят на улицата. Понякога това я обърква.

"Не знам какво точно да дам на човека отсреща. Последният път на улицата една жена ме хвана и ме разтърси. Каза, че ми се радва и че е гледала не само сериала, но и почти всичките ми постановки. Сподели й че предстоят много интересни заглавия. Зарадвах се, че мога нещо да й препоръчам. Но комплиментите не ме променят или главозамайват, дори понякога ме карат да се чувствам неловко. Аз съм просто човек!"

Изтрива си почти всички снимки в Инстаграм, защото решава да отстрани всичко, което разрива вътрешния й свят. В момента профилът й е по-скоро работен. Обича монохромността, затова и по-голяма част от кадрите й там са черно-бели. За нея личните неща остават лични.



Гледайте повече във видеото.

