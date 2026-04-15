Aктьорът Калоян Трифонов влиза в ролята на Ангел Миланов - Геле в сериала на bTV "Вяра, Надежда, Любов". Изгражда образа на мутра от 90-те години и собственик на клуб толкова добре, че зрителите са завладяни от силни емоции. Феновете на сериала коментират в социалните мрежи - „Толкова е добър, че чак ти става противен!“ Да провокира такива чувства означава само едно – свършил си е работата брилянтно!

Актьорът Калоян Трифонов е гост в подкаста "Малки разговори".

Кой е Калоян Трифонов?

Завършва Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ през 2014 г. в класа на проф. Маргарита Младенова.

Играл е в постановки в Народния театър „Иван Вазов“ и Драматичния театър в гр. Пловдив.

От 2024 г. е част от трупата на Народния театър „Иван Вазов“.

Част е от спектаклите „Влюбените“, „ТАМ“, „Венецианският търговец“, „Идеалният мъж“, „Моби Дик“ и др.

Успява да изгради толкова запомнящ се образ във "Вяра, Надежда, Любов", че името Геле вече буквално е нарицателно. Коментарите на зрителите са колоритни и много откровени.

„БРАВО, ГЕЛЕ! НАПЪЛНИ МИ ДУШАТА, НИЩО ЧЕ СИ ГАДНА МУТРА!"

В реалния живот Калоян също попада в интересни ситуации, заради ролята си.

"Бях в банката и имаше един господин с две деца. Каза "Хайде, хайде, по-бързо, че Геле ще ни застреля!" (смее се). В магазинчето за кафе също ме гледат по различен начин вече!"

В реалния живот обаче Калоян Трифонов се определя по-скоро като "добро момче".

Роден е през 1990 г., буквално в зората на смутните времена, в които се развива сериалът. Изгражда пълноценен персонаж, въпреки че по онова време е твърде малък, за да има личен съзнателен спомен от „ерата на бухалките“. Помни обаче световното по футбол през 1994 г. и тъмните балкански субекти, които са били активни из софийските квартали по това време.

"Бил съм дете в тези години, на 8. Но имам спомени от такива хора. И каквото съм гледал от новините ми е останало. Каквото съм запомнил с годините, сега си го обнових като информация и си казах, че може би би било добре да го включа. Станаха някои работи и аз съм доволен от тях."

ТРУДНИТЕ СЦЕНИ С НАРКОТИЦИТЕ

Калоян Трифонов има вътрешна съпротива към сцените с наркотиците. Заснемането продължава с часове, което е неизменно рефлектира върху актьора.

"Почти във всяка сцена имаше наркотици и естествено после игратата ти е малко по-различна, не като на трезвен човек. Това изморяваше и натоварваше. Да го издържиш 12 часа това нещо беше доста трудно. Прибирах се доста смазан. Снимахме от 6 сутринта до 22,30 и учех репликите си през шепот. Лъжех приятелите си, за да не издавам какво се случва!"

Докато снима сериала, Калоян сваля 5 килограма за месец. Заради заетостта си, няма време за тренировки и промяната в теглото му не закъснява. Това пък кореспондира добре и с образа на Геле, който става все по-зависим от наркотиците и слаб като физика.



Приятелите му често го питат какво ще се случи в сериала и понякога му се налага да ги лъже. Прави го добронамерено, за да поддържа интереса. А най-любопитните могат да гледат сериите преди ефир на VOYO.

"НАЙ-ГОЛЯМАТА МИ ПОДКРЕПА Е ОТ НЕЯ!"

След сцената със свръхдозата, много от фенове на сериала заплашиха, че ще спрат да го гледат, ако Геле умре. Ако Калоян Трифонов можеше да напише сценарий за собствения си герой обаче, той би го срещнал с любовта - "например Геле да се влюби в Зоя". В реалния живот актьорът също има жена до себе си, от която получава най-голяма подкрепа за ролята си.

"Тя ми каза, че всичко е станало доста добре. Знае какъв процес беше и доста от нещата ги изтърпя на нейната глава. Като съм се прибирал от снимки в не много добро състояние.... Но изтърпя всичко и най-голямата подкрепа ми е от нея."

Би ли излязъл на по питие с Геле в реалния живот?

Коя реплика от сериала никога няма да забрави?

Каква е последната му татуировка и планира ли сватба с приятелката си?

