Геле Миланов в сериала „Вяра, надежда, любов“ е олицетворение и събирателен образ на мутрите от 90-те години в България – корави, безмилостни, но със своите слабости и пороци. В ролята влиза актьорът Калоян Трифонов, който дава всичко от себе си и убедително доказва, че е от „лошите“ – без връщане назад.

Героят му е собственик на клуб „Марсилия“ – място, където се случват повечето тъмни сделки и се печелят „бързи“ пари. Геле неведнъж показва, че окото му не мигва – нито когато срещу него има свои, нито когато се изправя срещу свои конкуренти от подземния свят.

Какъв е Калоян Трифонов в реалния живот

В действителност Калоян Трифонов определя себе си като добро момче – "много добро и послушно момче съм в живота“, заявява той в интервю за bTV. И наистина – да изиграеш толкова мрачен герой е предизвикателство, когато в живота си далеч от този образ.

За да влезе в ролята на Геле, актьорът сваля 5 килограма само за месец и признава: „Просто си беше трудно“.

Усилията му обаче се отплащат. Той успява да изгради автентичен персонаж, в който зрителите вярват до последната минута. Героят на 35-годишния актьор е определян от зрителите като един от най-добрите образи в сериала, а играта му получава сериозно одобрение от публиката.

„Толкова е добър в ролята си, че чак ти става противен!“

„Браво Геле! Напълни ми душата, ако и да си най-гадната мутра.“

„Калоян Трифонов - гениален!“

„Нали няма да рискувате сериалът да се обезличи без Калоян Трифонов?!? Най-добре изиграният персонаж

Уникална игра и присъствие!“

„Ако Геле умре, спирам да гледам!“

Това са само част от коментарите, които зрителите оставят във Фейсбук страницата на сериала. Поводът е кулминацията в края на последния излъчен епизод по bTV, която оставя всички с въпроса: „Това ли е краят за Геле?“ – и дали ще продължат да го виждат на екран.

Кой е Калоян Трифонов?

Калоян Трифонов е роден на 6 юни 1990 година. Завършва Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ през 2014 г. в класа на проф. Маргарита Младенова. Играл е в постановки на Драматичния театър в Пловдив, а от 2024 г. е част от трупата на Народния театър.



Този сезон може да бъде гледан в спектаклите „Влюбените“, „ТАМ“, „Венецианският търговец“, „Идеалният мъж“ и „Моби Дик“. Актьорът се отличава с присъствие както в камерни постановки, така и в мащабни продукции.

Има ли жена до себе си?

Калоян има връзка със своята колежка Екатерина Лазаревска. Двамата не обичат да афишират любовта си. За миналия му рожден ден Екатерина се обяснява в любов в социалните мрежи:

„Честит рожден ден на човека, който е причината за моя смях 95% от времето (останалите 5% съм самата аз)! Обичам теб @kaloyantrifonofff”

