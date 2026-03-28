Две „лоши“ момчета са на гости в студиото на Тази събота и неделя. Това са актьорите Калоян Трифонов и Даниел Върбанов, които са част от актьорския състав на сериала „Вяра, надежда, любов“.

Сериалът се излъчва всеки петък, събота и неделя от 22:00 часа по bTV, както и на VOYO.

„Всъщност, не бих се описал като лошо момче – какъвто е героят ми Васо“, започва разговорът Даниел Върбанов. „Дори напротив – много добро и послушно момче съм в живота“, добавя той с усмивка.

След подобно изказване следва резонният въпрос: „Колко трудно е тогава да играеш лош герой?“ „Всъщност по-лошото е да играеш човек, който смята, че действията му са нормални, оправдани“, казва Калоян Трифонов. И добавя, че за да влезе в ролята на Геле, е свалил около 5 кг само за месец. „Просто си беше трудно“, добавя той.

Снимка: bTV

„Аз пък качих, може би от баничките от кетъринга“, споделя Даниел. „Не съм чувствал стрес на снимачната площадка, даже много се забавлявахме“. И допълва, че днес е последният му снимачен ден по сериала. „Като приключа тук, отивам да позастрелям двама-трима души“, шегува се той. И намеква, че това е краят на първи сезон.

Но щом има първи сезон, значи ще има и втори! „Може и да има втори, но нищо все още не е ясно“, казва Калоян.

Разговорът продължава със спомените за 90-те години – едни смътни години, които са оставили своите „рани“, които лекуваме и до днес като общество. „Борба за власт и за позиции“, обобщава картинката Калоян. „Неща, които, за съжаление, не са се променили и до днес.“

„Може би основната разлика е, че днес спокойно можем да се разхождаме по улиците – във всеки град или селце, нещо, което не е било така през онези години", допълва от Даниел.

Какво още споделиха двамата млади актьори: за „шамарите“ и уроците на живота, за актьорската професия и за забавните моменти от снимачната площадка на сериала „Вяра, надежда, любов“ - гледайте във видеото:

