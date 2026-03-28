Две „лоши“ момчета са на гости в студиото на Тази събота и неделя. Това са актьорите Калоян Трифонов и Даниел Върбанов, които са част от актьорския състав на сериала „Вяра, надежда, любов“.
Сериалът се излъчва всеки петък, събота и неделя от 22:00 часа по bTV, както и на VOYO.
„Всъщност, не бих се описал като лошо момче – какъвто е героят ми Васо“, започва разговорът Даниел Върбанов. „Дори напротив – много добро и послушно момче съм в живота“, добавя той с усмивка.
След подобно изказване следва резонният въпрос: „Колко трудно е тогава да играеш лош герой?“ „Всъщност по-лошото е да играеш човек, който смята, че действията му са нормални, оправдани“, казва Калоян Трифонов. И добавя, че за да влезе в ролята на Геле, е свалил около 5 кг само за месец. „Просто си беше трудно“, добавя той.
„Аз пък качих, може би от баничките от кетъринга“, споделя Даниел. „Не съм чувствал стрес на снимачната площадка, даже много се забавлявахме“. И допълва, че днес е последният му снимачен ден по сериала. „Като приключа тук, отивам да позастрелям двама-трима души“, шегува се той. И намеква, че това е краят на първи сезон.
Но щом има първи сезон, значи ще има и втори! „Може и да има втори, но нищо все още не е ясно“, казва Калоян.
Разговорът продължава със спомените за 90-те години – едни смътни години, които са оставили своите „рани“, които лекуваме и до днес като общество. „Борба за власт и за позиции“, обобщава картинката Калоян. „Неща, които, за съжаление, не са се променили и до днес.“
„Може би основната разлика е, че днес спокойно можем да се разхождаме по улиците – във всеки град или селце, нещо, което не е било така през онези години", допълва от Даниел.
Какво още споделиха двамата млади актьори: за „шамарите“ и уроците на живота, за актьорската професия и за забавните моменти от снимачната площадка на сериала „Вяра, надежда, любов“ - гледайте във видеото:
