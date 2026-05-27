Известни българи изпратиха своите абитуриенти с много емоции, гордост и стил. От дъщерята на Петър Стойчев до племенницата на Преслава и наследниците на популярни актьори и музиканти – зрелостниците тази година впечатлиха както с елегантни визии, така и с трогателни семейни моменти.
Дъщерята на плувеца Петър Стойчев
Известният ни плувец и депутат от „Прогресивна България“ Петър Стойчев понесе на ръце дъщеря си, която тази година завърши средното си образование. „Обичам те“, написа легендарният спортист в социалните мрежи.
За бала си красивата Стефания е заложила на рокля по тялото с дължина до земята в цвят nude. Интригуващ акцент от тоалета на младото момиче са блестящите пайети, с които е украсена роклята. 49-годишният плувец от Момчилград сподели и още един кадър като горд баща – от изпращането на дъщеря си в училище, пожелавайки й „На добър час!“.
Племенницата на Преслава
Абитуриентка изпрати и сестрата на певицата Преслава – народната изпълнителка Ивелина Колева.
Зрелостничката се казва Виктория и гордо върви по стъпките на своите известни майка и леля. За бала си тя заложи на ефектна рокля в нежен, светъл нюанс на зеленото, украсена с пера и пайети.
Преслава пожела на племенницата си попътен вятър.
Братът на актрисата Валентина Каролева
Зрелостник тази година е и братът на актрисата Валентина Каролева – Борис Станков. Тя сподели мил кадър от завършването му пред храм-паметник „Александър Невски“, споделяйки, че го обича и му честити.
18-годишният младеж, който е син на покойната журналистка Весела Тотева, е облечен в класически за повода черен костюм с бяла риза и папийонка.
Дъщерята на DJ Дамян
Музикантът DJ Дамян преживява момент на гордост, показвайки своята пораснала по-малка дъщеря Димана, която изглежда прелестно, подготвяйки се за бала си. Младата дама е заложила на тоалет в телесен нюанс, блестящи елементи, с паднали ръкави и V-образно деколте. Косата е събрана в прилежен кок.
„Ето я малката Димана, вече е голяма … завърши, нека й пожелаем попътен вятър и да бъде щастлива“, отправи послание към своята дъщеря музикантът.
Синът на Иван Демерджиев
Анди, синът на вътрешния министър Иван Демерджиев, празнува своето завършване тази година с нестандартен костюм в черно с бели геометрични елементи и черна риза.
Баща и син позираха за спомен заедно с човекa, който се е погрижил за настроението на партито – диджей Живко Микс.
Дъщерята на Мариан Бачев
Актьорът и бивш министър на културата Мариан Бачев също изпрати зрелостник. По-голямата му дъщеря Александрина завърши Американския колеж в София.
Последният учебен ден е отбелязан с тоалет в масленозелено, състоящ се от панталон, корсет и ефирна наметка.
