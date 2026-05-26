Любов, ревност, драми… и култови бисери! Петият сезон на романтичното риалити „Ергенът“ се превърна не само в най-емоционалния, но и в един от най-забавните досега. Участниците редовно изстрелваха реплики, които мигновено се превръщаха в хит в социалните мрежи, а зрителите ги повтаряха дни наред.

Събрахме най-смешните фрази от сезона – точно така, както бяха казани в ефир. Зрителите едва ли скоро ще забравят бисерите на участниците от сезона - все пак някои вече са се превърнали в мемета, които бързо набират популярност в социалните мрежи.

Най-забавните изказвания от „Ергенът“ 5

Стоян

„Трябва да знаеш, че... Аз съм от Юпитер. Не казвай на никого! Не можем да го споделяме, от Министерството на магията ни забраняват...“

„Представи си, в кухнята сме, режем някакви неща… замеряме се с краставици.“

„Ох, щях да се напикам като го видях този Стоян!“

Мартина

„В комунизма сме, момичета! Каквото си изработите, такова!“

„Ей, лъва ще хване пантерата… или обратното? А, бе, не знам, все някой ще хване другия.“

Снимка: Филип Станчев

„Много обичам мъж да ми готви, това ми е любимото… и аз да ям.“

„Ако и следващия път ми даде последна роза, ще го пляскам, както те пляскат асфалта с камшика!“

Снимка: Филип Станчев

Марин

„Мануела си предложи услугите, ако мога така да се изкажа...“

Румяна

„Не мога посмъртно да прекъсна Нурджан. Тя е като прогнозата за времето – докато не свърши, не спира!“

„Бетина говори все едно е лектор в университет по психология и се опитва да ни даде наклон в живота и мотивация.“

„Харесвам някой да ми е в краката.“

Снимка: Филип Станчев

Гатев

„Тъмна Индия, тъмна Шри Ланка в по-голямата част от времето.“

„Всичко е в твоите ръце, последна дупка!“

Снимка: Филип Станчев

„Напускам чата аз.“

Майката на Стоян

„Да не е зодия Скорпион? Овен - то почти като Скорпион!“

„Имаме втори Мартин, който ще се извинява в национален ефир, че е поредния глупак!“

Мартин

„Преди да ви срещна ви бях крътил: Сериозният, Романтичният и Забавният.“

Снимка: bTV

Елеонора

„Обичам някой да ме контролира, това е истината, не само в кухнята!“

„Аз не искам професор, нито някой от цирка. Искам всичко!“

Снимка: Филип Станчев

„Облякох си най-хубавата рокля, която пазих за специална вечер, ето, демонстрирам… и всичко това за 12 секунди!“

„Немците в Полша са влезнали малко по-дискретно, отколкото Мартина в нашата компания.“