Нурджан напусна "Ергенът" след доста емоционална среща с Марин, в която и двамата поставиха честно картите на масата. И тя, и ергенът признаха най-искрено какви са емоциите и отношенията помежду им. А това даде отговори на много техни въпроси.

При срещата си с Марин Нурджан призна, че често изглежда по-студена и доминантна, но всъщност е човек, който говори открито, когато нещо не е наред. Тя призна, че се чувства добре в компанията на Марин и че именно това е знак за силна емоция от нейна страна. На срещата им обаче Марин взе тежкото решение да не ѝ даде роза. Като причина изтъкна, че не е успял да усети желание от нейна страна да го опознае по-дълбоко. „Не познавам истинската ти, защото не си я проявила пред мен“, сподели ѝ той.

Нурджан прие решението с разбиране и благодари на Марин за честността му.

"От Ергенът си тръгвам супер щастлива, нямам никакво разочарование! - призна тя за LadyZone. И издава още малко за личния си живот.

целува момче за първи път. Случва се при училищно предизвикателство. След това не са имали никакви отношения, а и не е сигурна, че той помни тази случка.

На абитуриентския си бал е с червена, дъгла рокля.

На абитуриентския си бал е с червена, дъгла рокля. За какво харчи първата си заплата - вижте във видеото.





Участието в подобен формат винаги има и много други позитиви. Нурджан си тръгва с много приятелства. Най-близки й остават Бетина, малката Цвети, Анабела, Доника, Белостава.

Какво би променила, ако може да върне времето назад - вижте във видеото.