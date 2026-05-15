Нурджан напусна "Ергенът" след доста емоционална среща с Марин, в която и двамата поставиха честно картите на масата. И тя, и ергенът признаха най-искрено какви са емоциите и отношенията помежду им. А това даде отговори на много техни въпроси.
При срещата си с Марин Нурджан призна, че често изглежда по-студена и доминантна, но всъщност е човек, който говори открито, когато нещо не е наред. Тя призна, че се чувства добре в компанията на Марин и че именно това е знак за силна емоция от нейна страна. На срещата им обаче Марин взе тежкото решение да не ѝ даде роза. Като причина изтъкна, че не е успял да усети желание от нейна страна да го опознае по-дълбоко. „Не познавам истинската ти, защото не си я проявила пред мен“, сподели ѝ той.
Нурджан прие решението с разбиране и благодари на Марин за честността му.
"От Ергенът си тръгвам супер щастлива, нямам никакво разочарование! - призна тя за LadyZone. И издава още малко за личния си живот.
- На 17 години целува момче за първи път. Случва се при училищно предизвикателство.
- След това не са имали никакви отношения, а и не е сигурна, че той помни тази случка.
- Първата й работа е касиерка в магазин.
На абитуриентския си бал е с червена, дъгла рокля.
Участието в подобен формат винаги има и много други позитиви. Нурджан си тръгва с много приятелства. Най-близки й остават Бетина, малката Цвети, Анабела, Доника, Белостава.
