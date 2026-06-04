Днес честваме паметта на свети Доротей Тирски.

В деня след голям празник се честват главните участници в него. Затова днес почитаме Светия Дух, Второто лице на Светата Троица. На вчерашния празник Той слязъл във вид на огнени езици над апостолите и останалите мъже и жени, ученици на Иисус Христос. Така те получили благодатта на Светия Дух. С нейна помощ те започнали да говорят на разни езици, за да ги разбират всички поклонници в Йерусалим, дошли от различни страни, припомня БТА.

Христовите апостоли и другите, получили Светия Дух, станали способни мъдро и убедително да проповядват учението на Христос. С тази благодатна сила те стигнали до всички краища на тогавашния познат свят и привлекли към спасителната вяра множество хора от различни народности и вери.

Според християнското учение Бог е един по същност, а троичен по лица: Бог Отец, Бог Син, въплътен в богочовешката личност на Иисус Христос, и Бог Дух Свети. Неговата роля в живота на Църквата, т.е. в живота на християните, е основополагаща. Затова в символа на вярата четем: "(Вярваме) и в Светия Дух, Господ, животворящ, Който изхожда от Отец и на Когото се покланяме заедно с Отеца и Сина". Изразът "изхожда от Отец" означава "произлиза от Отец", но не значи, че се създава от Него, защото Духът е Бог, едно от лицата на единия троичен Бог - Светата Троица.

Свети апостол Павел пише, че плодовете на Светия Дух са: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание.

Свети Доротей бил епископ в град Тир, Финикия (днес в Ливан), от началото на IV век. По време на Диоклетиановото гонение против християните той се укрил и така оцелял, а след това проповядвал в Тракия. При гонението на император Юлиан Отстъпник свети Доротей пострадал мъченически в 361 г., в Долна Мизия - в град Одесос (сега Варна). Запазени са няколко християнски съчинения под негово име.

Имен ден празнуват Доротей и Доротея.

Имената имат древногръцки произход и носят едно и също основно значение, свързано с духовна символика. И двете имена произлизат от гръцкото Δωρόθεος (Dorotheos) / Δωροθέα (Dorothea) и са съставени от две думи:

„doron“ (δῶρον) – „дар“

„theos“ (θεός) – „Бог“

Така буквалното значение на имената е „Божи дар“ / „Дар от Бога“.

Любопитен факт е, че имената са „огледални“ на Теодор и Теодора, тъй като съдържат същите корени, но в обратен ред.