Кортизолът често е наричан „хормонът на стреса“, но всъщност той е жизненоважен за нормалното функциониране на организма. В ранните сутрешни часове нивата му естествено се повишават, за да ни помогнат да се събудим, да се почувстваме по-бодри и да се подготвим за предстоящия ден.

Проблемът възниква, когато стресът стане хроничен и организмът остане в постоянно състояние на напрежение. Тогава високите или нестабилни нива на кортизол могат да окажат влияние както върху физическото, така и върху психическото здраве.

Какво се случва, когато кортизолът е твърде висок?

Ако сутрините ви започват хаотично, с бързане, тревожност и непрекъснато напрежение, е възможно организмът да реагира с прекомерно отделяне на кортизол. Това може да доведе до редица неприятни симптоми, сред които:

постоянна умора;

раздразнителност;

мускулно напрежение и болки;

храносмилателни проблеми;

косопад;

нарушения в съня;

трудности с концентрацията.

При някои хора продължително повишеният кортизол може да се свърже и с:

отслабване на имунната система;

хронични възпалителни процеси;

колебания в кръвната захар;

силен глад за сладки изделия;

натрупване на мазнини, особено в областта на корема;

хормонален дисбаланс и нарушения в менструалния цикъл при жените.

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Как да разберете дали сутрешният кортизол е проблем?

Специалистите подчертават, че самото повишаване на кортизола след събуждане е напълно нормално. Именно той помага на организма да премине от състояние на сън към активност.

Причина за тревога има тогава, когато нервната система е постоянно в режим „оцеляване“. Това може да се прояви чрез:

събуждане с тревожност;

препускащи мисли още преди да сте станали от леглото;

желание веднага да проверите служебните имейли;

раздразнение още в първите минути на деня;

липса на концентрация въпреки достатъчния сън;

силен глад за сладки и преработени храни още сутрин.

Лекарите предупреждават, че подобни симптоми сами по себе си не са достатъчни за поставяне на диагноза. По-важно е да се оцени цялостното влияние на хроничния стрес върху организма. С течение на времето той може да увеличи риска от високо кръвно налягане, инсулинова резистентност, сърдечносъдови заболявания и нарушения в метаболизма.

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Не посягайте веднага към телефона

Един от най-често срещаните сутрешни навици е още със събуждането да започнем да проверяваме известия, социални мрежи и електронна поща. Това обаче натоварва мозъка още в първите минути на деня. Всяко ново съобщение или информация активира нервната система и стимулира отделянето на кортизол.

Специалистите препоръчват:

използвайте обикновен будилник вместо телефона;

не отговаряйте на имейли, докато сте още в леглото;

отложете използването на телефона поне за известно време след събуждане.

Не започвайте деня с кафе на празен стомах

За мнозина кафето е първата сутрешна напитка. Въпреки това експертите съветват то да не бъде първото нещо, което приемате след ставане. Кофеинът стимулира отделянето на кортизол и може да засили естествения сутрешен пик на хормона. По-добър вариант е първо да закусите балансирано, а след това да изпиете кафето си.

Не пропускайте закуската

Спокойната закуска е важна част от една балансирана сутрешна рутина. Според специалистите тя изпраща към организма сигнал, че няма причина за тревога и че тялото получава необходимата енергия за деня.

Добър избор са богати на протеин храни като:

яйца;

гръцко кисело мляко;

протеиново смути;

извара;

пълнозърнести продукти в комбинация с полезни мазнини.

Така нивата на кръвната захар остават по-стабилни и се избягват резките спадове на енергия.

Прекарвайте повече време сред природата

Дори няколко минути навън могат да окажат положително влияние върху психиката. Сутрешната светлина, чистият въздух и контактът с природата помагат на организма да се отпусне и да намали усещането за стрес. Не е необходимо да ходите в планината - достатъчни могат да бъдат кратка разходка, отворен прозорец, двор или парк в близост до дома.