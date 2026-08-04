Кортизолът често е наричан „хормонът на стреса“, но всъщност той е жизненоважен за нормалното функциониране на организма. В ранните сутрешни часове нивата му естествено се повишават, за да ни помогнат да се събудим, да се почувстваме по-бодри и да се подготвим за предстоящия ден.
Проблемът възниква, когато стресът стане хроничен и организмът остане в постоянно състояние на напрежение. Тогава високите или нестабилни нива на кортизол могат да окажат влияние както върху физическото, така и върху психическото здраве.
Какво се случва, когато кортизолът е твърде висок?
Ако сутрините ви започват хаотично, с бързане, тревожност и непрекъснато напрежение, е възможно организмът да реагира с прекомерно отделяне на кортизол. Това може да доведе до редица неприятни симптоми, сред които:
- постоянна умора;
- раздразнителност;
- мускулно напрежение и болки;
- храносмилателни проблеми;
- косопад;
- нарушения в съня;
- трудности с концентрацията.
При някои хора продължително повишеният кортизол може да се свърже и с:
- отслабване на имунната система;
- хронични възпалителни процеси;
- колебания в кръвната захар;
- силен глад за сладки изделия;
- натрупване на мазнини, особено в областта на корема;
- хормонален дисбаланс и нарушения в менструалния цикъл при жените.
Как да разберете дали сутрешният кортизол е проблем?
Специалистите подчертават, че самото повишаване на кортизола след събуждане е напълно нормално. Именно той помага на организма да премине от състояние на сън към активност.
Причина за тревога има тогава, когато нервната система е постоянно в режим „оцеляване“. Това може да се прояви чрез:
- събуждане с тревожност;
- препускащи мисли още преди да сте станали от леглото;
- желание веднага да проверите служебните имейли;
- раздразнение още в първите минути на деня;
- липса на концентрация въпреки достатъчния сън;
- силен глад за сладки и преработени храни още сутрин.
Лекарите предупреждават, че подобни симптоми сами по себе си не са достатъчни за поставяне на диагноза. По-важно е да се оцени цялостното влияние на хроничния стрес върху организма. С течение на времето той може да увеличи риска от високо кръвно налягане, инсулинова резистентност, сърдечносъдови заболявания и нарушения в метаболизма.
Не посягайте веднага към телефона
Един от най-често срещаните сутрешни навици е още със събуждането да започнем да проверяваме известия, социални мрежи и електронна поща. Това обаче натоварва мозъка още в първите минути на деня. Всяко ново съобщение или информация активира нервната система и стимулира отделянето на кортизол.
Специалистите препоръчват:
- използвайте обикновен будилник вместо телефона;
- не отговаряйте на имейли, докато сте още в леглото;
- отложете използването на телефона поне за известно време след събуждане.
Не започвайте деня с кафе на празен стомах
За мнозина кафето е първата сутрешна напитка. Въпреки това експертите съветват то да не бъде първото нещо, което приемате след ставане. Кофеинът стимулира отделянето на кортизол и може да засили естествения сутрешен пик на хормона. По-добър вариант е първо да закусите балансирано, а след това да изпиете кафето си.
Не пропускайте закуската
Спокойната закуска е важна част от една балансирана сутрешна рутина. Според специалистите тя изпраща към организма сигнал, че няма причина за тревога и че тялото получава необходимата енергия за деня.
Добър избор са богати на протеин храни като:
- яйца;
- гръцко кисело мляко;
- протеиново смути;
- извара;
- пълнозърнести продукти в комбинация с полезни мазнини.
Така нивата на кръвната захар остават по-стабилни и се избягват резките спадове на енергия.
Прекарвайте повече време сред природата
Дори няколко минути навън могат да окажат положително влияние върху психиката. Сутрешната светлина, чистият въздух и контактът с природата помагат на организма да се отпусне и да намали усещането за стрес. Не е необходимо да ходите в планината - достатъчни могат да бъдат кратка разходка, отворен прозорец, двор или парк в близост до дома.