Имате проблеми със заспиването вечер? Няма проблеми - биомедицински инженери от Тексаския университет в Остин са намерили начин хората да се справят по-добре с това.

Американските изследователи са направили мащабен анализ на хиляди досегашни проучвания, свързани с пасивното затопляне на тялото във вана или вземането на душ с топла/гореща вода - с подобреното качество на съня.

Изследователите от инженерния университетски факултет "Cockrell School of Engineering" са установили, че къпането 1-2 часа преди лягане с вода от около 40-43 градуса по Целзий може значително да подобри съня на човек.

Когато планирате минаването през банята 90 минути преди да се оттеглите в спалнята, подобна оптимална температура на водата може да увеличи скоростта на заспиване със средно 10 минути.

Снимка: COCKRELL SCHOOL OF ENGINEERING, THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

Сънят и температурата на нашето тяло се регулират от т.нар. циркаден часовник, разположен в хипоталамуса на главния мозък, който управлява 24-часовите цикли на редица биологични процеси, включително на сън и будност.

Телесната температура, която участва в регулирането на цикъла на сън/будуване, е по-висока във втората половина на деня - за разлика от състоянието на сън, когато е най-ниска. Следващото покачване на телесната температура е при събуждане на сутринта.

Вземането на топъл душ 1-2 часа преди лягане спомага за понижаване на телесната температура и извеждане на топлината чрез кръвообръщението през крайниците, като това може да бъде съществен фактор за постигане на по-бързо преминаване от бодърстване към пълноценен сън и по-дълбок сън.

Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списанието "Sleep Medicine Reviews".