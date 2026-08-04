Алекс Богданска сбъдна детската си мечта, като покори и VOGUE. Тя се снима за британското издание и по-специално за броевете през август, 2026 г.

Българският модел вече се утвърди като едно от най-разпознаваемите лица в модната индустрия. През годините тя е работила с редица водещи модни брандове и е красяла кориците на много популярни списания.

Освен с успешната си кариера, Богданска често попада във фокуса на общественото внимание и заради личния си живот. След раздялата с Даниел Петканов двамата поеха по различни пътища, но Алекс показа, че може успешно да съчетава професионалните си ангажименти с ролята на майка на малкия Габриел.

Алекс успя отново да открие и любовта. Днес до нея е певецът Мартин Светломиров. Двамата не парадират с връзката си и рядко се появяват заедно на публични места. Въпреки това Алекс не успява да скрие колко щастлива е в личен план. Още едно доказателство за това са снимките, които тя сподели в профила си в Instagram.

Моделът прекарва лятната си ваканция в луксозен хотел край морето, заедно с двамата най-важни мъже в живота си – любимия Мартин и сина си Габриел.

Кадрите показват истинска семейна идилия – Алекс релаксира край красив басейн, наслаждава се на морския бряг и на безценните мигове със своите близки. Особено впечатление правят снимките с малкия Габриел, който вместо да прекарва времето си единствено в игри, е избрал да чете книги на плажа. Любознателното момче тази есен ще прекрачи прага на втори клас, а майка му определено насърчава любовта му към четенето.

Снимка: instagram/aleksandra_petkanova

Сред всички снимки обаче една безспорно впечатлява - романтичният кадър, на който Алекс нежно целува любимият си мъж.

Снимка: instagram/aleksandra_petkanova

С успешна кариера, щастлива връзка и син, който расте любознателен и усмихнат, Алекс Богданска изглежда преживява един от най-хармоничните периоди в живота си.