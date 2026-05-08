Хубави са нещата, които се случват в последно време на Даниел Петканов. Преди няколко месеца той се впусна в невероятното приключение The Traitors – където се срещна не само с емоции и забавни моменти, но и с любовта.

Забавният телевизионен водещ успя да покори сърцето на Глория Петкова, която също бе сред участниците в риалити шоуто. „Най-голямата награда за мен е запознанството ми с Глория“, сподели Дани в „Преди обед“ непосредствено след финала.

Двамата не само признаха публично, че са двойка, но и не крият моментите, които прекарват заедно – включително и с децата си от предишни връзки.

Но, както се случва често в живота, хубавите моменти се редуват и с не особено приятни. Преди броени часове стана ясно, че Дани Петканов е претърпял тежка контузия, докато е тренирал във фитнеса.

За това съобщи самият той, споделяйки в социалните мрежи снимка – седнал в инвалидна количка, с бинтован над коляното крак. „Вчера не просто контузих коляното си, напълно го съсипах“, споделя той.

И разказва подробно как се е случило всичко. „Чувствах се силен, вероятно по-силен, отколкото трябваше. Реших да тренирам по-тежко от обикновено и всичко вървеше супер до последната серия. Но в един момент се чу зверско изпращяване вътре в коляното ми… Паднах на земята и щангата се стовари върху мен.“

Присъстващите във фитнеса веднага са оказали първа помощ на Дани. Опитали са се да го повдигнат, но в момента, в който той е стъпил на ранения си крак, изпитал огромна болка. „Почти припаднах от болка“, казва той.

За щастие, линейката е пристигнала бързо и Дани е откаран в болница. Там му казват, че не просто се е контузил, а буквално е „смлял“ коляното си. Връзки, кост - всичко е пострадало.

„Сега не мога да спра да мисля как една обикновена тренировка се превърна в поне 8 месеца на възстановяване, ей така, за нищо“, констатира тъжно водещият.

По всичко изглежда, че следващите месеци няма да са леки за Дани Петканов. Той ще трябва не само да се съсредоточи върху оздравяването на крака си, но вероятно ще ограничи пътуванията – които са любима част от ежедневието му. Той често споделя снимки и видеа от местата, които посещава заедно с половинката си Глория.

Последното им романтично бягство бе в Англия, където двамата отидоха, за да подкрепят любимия си отбор Арсенал в турнира Купата на футболната лига, известна още като „Карабао къп“.

