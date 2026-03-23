Преди няколко месеца Даниел Петканов и Глория Петкова изненадаха всички с признанието си, че са двойка. „Заедно сме“, сподели публично телевизионният водещ и бивш съпруг на модела Алекс Богданска за новата си любов.

Двамата се срещнаха на снимачната площадка на риалити предаването The Traitors – чийто премиерен сезон стартира през есента на 2025 в ефира на bTV.

Дани Петканов е добре познато лице от телевизионните средите, а Глория е многостранна артистична личност - модел, актриса, художник и диджей.

И по всичко изглежда, че двамата си „пасват“ идеално и се разбират повече от добре. Дотолкова, че прекарват всяка минута от свободното си време заедно - любувайки се на взаимната си компания и посещавайки интересни дестинации.



Те често споделят общи кадри в социалните мрежи от местата, които избират за своите почивки – а последното им романтично бягство е в Англия. Те отиват там, за да подкрепят любимия си отбор Арсенал в турнира Купата на футболната лига, известна още като „Карабао къп“.

Снимка: instagram.com/daniell_petkanov

На снимката, която Дани публикува в профила си в Instagram, той и любимата му Глория са усмихнати и изглеждат истински щастливи. Въпреки недоразумението, в което, без да искат, изпадат.

„Всичко започна добре на финала на Карабао къп, докато не разбрахме, че сме в сектора на Манчестър Сити. Създаде се серия от ситуации“, пише телевизионният водещ. И добавя, че в крайна сметка любимият му отбор е загубил, но той го подкрепя безусловно - и „в добро и лошо“.

Дани и Глория се радват и на истинска на семейна идилия. Не само те се разбират чудесно помежду си, но и техните двама наследници. Глория има дъщеря Анабел (6 г.), а Дани син Габриел (7 г.) от връзката си с Алекс Богданска.

Четиримата често пътуват заедно на семейни екскурзии. А последната е само отпреди седмица. Мястото, което семейството е избрало е Девин, където всикчи се наслаждават на преимуществата, които курортният град предлага – спа процедури, минерални води, уютни хотели.

„Абсолютно съвършен уикенд в Девин - там, където въздухът е по-чист, времето тече бавно, а природата те прегръща. Минерални басейни, топлина, тишина и онзи вкус на храна, който можеш да намериш само в Родопите“, споделя възторга си от мястото самият Дани.

А накрая завършва с милите думи: „Няма нищо по-хубаво от споделено време със семейството.“

