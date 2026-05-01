Отслабването е сложен процес. Той изисква не само физически усилия, но и промяна в отношението към храната. Добрите експерти по хранене знаят, че съществуват някои психологически бариери, които ни пречат в борбата с излишните килограми. Ако сте решили да живеете здравословно или просто да отслабнете, внимавайте какво произнасяте на глас или дори на ум.

„Пристрастена съм към захарта“

Често ли се чувате да произнасяте тези думи? Те дават силен сигнал на мозъка. И най-малкото усилие да се откажете от захар и сладки неща се превръща в невъобразимо мъчение.

Можем да похапваме сладко от време на време, но започнем ли да твърдим пред себе си, че сме пристрастени, мозъкът започва да възприема яденето захар като непосилен за справяне проблем. По този начин борбата с килограмите става още по-тежка.

„Не мога да контролирам апетита си“

Още една саморазрушителна пречка, която поставяме пред себе си. Най-лесното, което можете да направите е по време на хранене да следвате вътрешния си глас – станете от масата, веднага щом почувствате ситост. Преяждането не е води до нищо добро. Ако ядем големи количества храна, ние не само подлагаме на разтягане стомаха си, но и увеличаваме калорийния прием.

„Ще започна от понеделник“

Най-големият проблем за милиони хора – навикът да отлагаме нещата за утре, а защо не и за следващата седмица или от 1 януари. Това се отнася не само за диетите, но и за всички неща, изискващи промяна на навиците и на живота ни.