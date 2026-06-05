Хората вече започнаха да търсят начини да намалят разходите си заради очакваното поскъпване на електроенергията от юли. Оказва се, че една от първите стъпки може да започне именно от кухнята. Знаете ли, че ако подредите храната в хладилника по определен начин, бихте могли да намалите сметките за ток? Освен това мястото, на което съхранявате различните продукти, може значително да повлияе и на техния срок на годност.

Припомняме, че сметките за ток на домакинствата у нас се очаква да се повишат средно с близо 3%, а тези за парно – с около 4,5–6% от 1 юли, според предложенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Макар увеличението да е различно за отделните доставчици, новите цени се покачват в традиционно натоварения летен сезон и стават основна тема на разговор във всяко домакинство.

Как да подредите храната в хладилника така, че да пестите от електричество?

Най-горен рафт

Обикновено горният рафт на хладилника е по-малко студен от останалите, така че трябва да бъде запазен за храна, която не е необходимо да се охлажда твърде дълго и е готова за консумация.

Това може да включва храни като месни деликатеси, десерти и сосове. Можете също така да съхранявате сладки лакомства на най-горния рафт.

Среден рафт

Средният рафт на хладилника е по-студен от горния, но не толкова студен, колкото долния, което го прави идеално място за съхранение на млечни продукти.

Тук трябва да се поставят сирене, кисело мляко, масло, яйца и мляко.

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Долен рафт

Това е найстудената част на хладилника, което го прави идеално място за съхранение на храни като сурово месо, птици и риба.

Чекмеджета

Чекмеджетата на хладилника са предназначени да увеличат влажността и да променят въздушния поток. Това създава идеални условия за съхранение на плодове и зеленчуци, но тези два вида храна трябва да се съхраняват отделно.

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Врата

Най-топлата част на хладилника е вратата. Това е мястото, където трябва да съхранявате консервирани храни, които е по-малко вероятно да се развалят, пише The Sun.